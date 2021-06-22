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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Yağışlar nedeniyle ara verilen arpa hasadı başladı

EDİRNE - Yağışlar nedeniyle ara verilen arpa hasadı başladı

- Drone - Çiftçi şener kırbiç röportaj - Çiftçi ali kuday röportaj - Leyleklerin tarlalardaki görüntüsü Edirne 'de yağışlar nedeniyle ara verilen arpa hasadı başladı - Yağışın kesilmesi ve sıcaklıkların artmasının ardından çiftçiler arpa hasadı mesaisine devam ediyorEDİRNE (AA) - Edirne 'de bir süredir devam eden sağanak yağışlar nedeniyle 10 gün ara verilen arpa hasadı yeniden başladı.
Çiftçi Şener Kırbiç, AA muhabirine, yağışlar nedeniyle tarla zeminlerinin çamur olması nedeniyle ara verdikleri hasada tarlaların kurumasıyla yeniden başladıklarını söyledi.

Rekolteden beklentilerinin iyi olduğunu ifade eden Kırbiç, "400 kilo üzerinde verim bekliyoruz. Ayçiçeği ve buğdaylarımızın da veriminin iyi olacağını düşünüyoruz. Doğu'da kuraklık olduğunu duyduk. Trakya iyi yağış aldı, iyi bir sezon bekliyoruz. İnşallah piyasalar iyi olsun yeter ki. Tekrar dışarıdan buğday gelirse çiftçi bu girdilerle bu işleri zor yapacak gibi görünüyor." diye konuştu.
- "Hasadı beklediğimiz için arpanın içini ot bastı"Çiftçi Ali Kuday da arpa biçimi için yağışların kesilmesini beklediklerini anlattı.Yağmurlar nedeniyle 10 gün hasadın geciktiğini dile getiren Kuday, "Bu yıl hem kar hem de yağmur yağışları ürünlere iyi geldi. Tek sıkıntımız son zamanlarda uzun süren yağmurlar oldu. Hasadı beklediğimiz için arpanın içini ot bastı. Nihayetinde Allah izin verdi ve ürünümüzü biçiyoruz. Ürünümüzün daha bereketli olması için çalışmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.Bu arada leylek sürüleri de biçerdöverin arkasından dökülen başakların tanelerini yiyerek karınlarını doyurdu.

Yağmur Sağanak Yağış Muhabir Piyasalar Sağanak 

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