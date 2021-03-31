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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu: 4 TL

Edirne’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu: 4 TL

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'ün açıklaması

Yumurta Toplantı Fırıncılar 

-pide ve ekmek görüntüleri
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatının 4 TL olduğunu açıkladı.
Edirne’de, Ramazan Ayı’na sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı da belli oldu. Fırın tezgahlarında bu yıl Ramazan Pidesi 4 TL’den satışa çıkarılacak. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, fırıncıların daha yüksek bir fiyat talep ettiğini ancak 350 gram pidenin 4 TL olmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

“Yumurtalı istenirse yumurta başına 1 TL fiyat farkı” Cingöz, “Geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda fırıncıların talebi üzerine 350 gram pide bu yıl 4 TL olarak uygun görüldü.
Eğer vatandaş yumurtalı isterse yumurta başına 1 TL fark ödeyecek. Geçen yıl 350 gram pide fiyatı 3.5 TL idi” dedi.

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