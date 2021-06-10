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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
DÜZCE - Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı

DÜZCE - Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı

- Balıkçı teknesi - Balık ağlarının düzenlenmesi - Teknelerin bakımlarının yapılması - Akçakoca limanı - Tekneye motor takılması - Balık ağları - Balıkçı Sadık Kara'nın konuşması - Tezgahtaki balıklar - Müşterilerin balık almasıBatı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı - Balıkçı Sadık Kara : - "Hiç beklemediğimiz şekilde çinekop bolluğu var. Ayrıca istavrit, mezgit, barbun devam ediyor. Sarı kanat ve lüfer de mevcut tezgahta. Balıkçılık olarak iyi durumdaydık, daha da iyiye gidiyor diyebiliriz"DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, kıyı avcılığı yapan balıkçılar yaz sezonunun başlamasıyla ağlarını denize bıraktı.Sabahın erken saatlerinde limana gelen balıkçılar tekne bakımı ve ağ tamirlerini yaparak çinekop, istavrit ve mezgit avlamak için Karadeniz kıyılarına ağlarını attı.Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine, yaz sezonunun güzel başladığını söyledi.

Yaz sezonuyla balıkçıların denize inmeye başladığını belirten Kara, "Hiç beklemediğimiz şekilde çinekop bolluğu var. Ayrıca istavrit, mezgit, barbun devam ediyor. Sarı kanat ve lüfer de mevcut tezgahta. Balıkçılık olarak iyi durumdaydık, daha da iyiye gidiyor diyebiliriz." diye konuştu.
Kara, yaz mevsimini güzel geçirip yeni av sezonuna iyi giriş yapmak istediklerini kaydetti.
Çinekop kilogramı 50, barbun 40, istavrit 25 - 35, mezgit ise 35 liradan alıcı buluyor.

Muhabir Gesi Yaz Mevsimi Irak 

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