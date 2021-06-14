Dünyanın Turizm Liderleri Bodrum’da buluştu

-Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşması



( MUĞLA )- Ahmet Aras: "Bodrum'u dünyanın Mavi Davos'u haline getirmek istiyoruz" MUĞLA



- Dünyanın turizm liderlerinin buluştuğu Küresel Turizm Forumu’nun bu seneki zirvesine Muğla’nın Bodrum ilçesi ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum’u örnek bir marka şehir haline getiriyoruz" dedi.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü’nün girişimi olan Küresel Turizm Forumu’nun (Global Tourism Forum) bu seneki zirvesi 10-12 Haziran günlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Global Tourism Forum Bodrum'a 40'a yakın ülkeden küresel siyasetin ve turizmin önemli isimleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum, yeni normale geçeceğimiz şu günlerde değişen iş yapma (dijital göçebelik) ve güvenli tatil anlayışını benimseyecekler için önemli bir destinasyon olacaktır” dedi.

Küresel Turizm Forumu 10 Haziran akşamı Bodrum Kalesi’nde katılımcılar onuruna düzenlenen açılış kokteyli ile başladı.

Zirve kapsamında, 11 Haziran sabahı Gölköy Mahallesi’ndeki bir otelde küresel siyasetin ve turizmin önemli isimleri sektörün son durumunu konuşmak için fiziksel ve çevrimiçi olarak bir araya gelindi. Zirvenin ilk oturumunda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan konuşmalarını gerçekleştirdi."Bodrum, Yabancı Dijital Göçebeler için ideal bir yer"Bodrum nüfusunun da salgın döneminde 3'e katlandığını anımsatan Aras, "Bodrum olarak hedefimizde yabancı dijital göçebeler de var. Güvenli tatilin merkezi Bodrum, bu göçebeleri ağırlamak için hazır" dedi.

"Bodrum'un hedefi: 12 ay turizm, 2,5 milyon turist"Ahmet Aras, hava ve deniz ambulansı, tam teçhizatlı hastaneleri, yeterli yatak kapasitesi, gelişmiş altyapısı ve seyahat güvencesi sayesinde imkanlarını geliştiren Bodrum'un yılın her vaktinde turizme ev sahipliği yapma potansiyelini zirveye çıkardığını söyledi.



Gastronomisi, tarım turizmi, biyoçeşitliliği, kültürel ve tarihi güzellikleri, uluslararası uçuşları, denizi, kumu, güneşi, sahili, spor turizmi, kültürel mirası ve evrensel değerlere bağlılığı sayesinde Bodrum'un turizmde dünyanın incisi olduğunu dile getiren Aras, "Bu özelliklerimizle Bodrum'da turizmi 12 aya yaymayı, bu sayede 2,5 milyon turiste ve 5 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaç için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bodrum’u Dünyanın Mavi Davos’u haline getireceğiz"Bodrum'un Avrupa ve dünya turizm liginde tüm değerleriyle daha fazla saygı duyulmayı hak ettiğini vurgulayan Aras, "Bodrum'u dünyanın Mavi Davos'u haline getirmek istiyoruz ve bugün bu amaçla Dünya Turizm Forumu'na ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı."Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"Pandemi sonrası oluşacak yeni dünya düzeninin gelişmekte olan ülkelerin aleyhine olmaması gerektiğinin altını çizen ve aşının turizmde dayatıcı bir unsur olmaması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Pandemi sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Birçok şey değişecek. Uluslararası toplumun bu alanda makul davranmasını ümit ediyorum. Bu yeni dönemde, yeni ilkeler söz konusu olacak. Pandemiden gelen bir güç söz konusu olacak. Yeni bir dünya düzeni söz konusu olacak. Turizm sektörü için aşı milliyetçiliği bir jeopolitik kaldıraç olarak kullanılmamalı. Aşı konusunda Marshall Planı'na benzer bir yardım yoksul ülkeler için tartışılabilir olmalı" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, salgın sürecinin dünyada çok ciddi etkiler bıraktığını ifade ederek üretim ve ihracatın kesintisiz devam etmesi adına ciddi gayretler gösterildiğini söyledi.



Zirvede konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kovid-19 etkilerini azaltmak için bakanlık tarafından hayata geçirdikleri destek paketleri, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı gibi uygulamaları anlattı.Birçok ünlü isim katıldıAçılış konuşmalarının ardından farklı ülkelerden gelen küresel siyasetin ve turizmin önemli isimleri 30 dakikalık oturumlarda sektördeki yerel ve küresel gelişmeleri konuştu.

Yaklaşık 8 saat süren oturumlarda ayrıca; Eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Inter Milan'ın Asbaşkanı Javier Zanetti gibi isimlerin, videolu mesajları da yayınlandı.Foruma katılına yabancı ülke temsilcileri düzenlenen kapalı oturumlarla fikir alışverişinde bulundu. Bodrum Global Turizm Forumu’nun ikinci gününde ise gala gecesi düzenlendi.

Gecede katılımcılara ve foruma destekçilerine ödül verildi.

Bodrum için önemli olan bu kapsamlı etkinliğin son gününde ise katılımcılar bir dizi gezi programına katıldı.



