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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyanın kesesi Bursa'dan gidiyor

Dünyanın kesesi Bursa'dan gidiyor

-KESE ÜRETİMİNDEN DETAYLAR

Lyon Efes Keçi 

--ÜRETİLEN KESELERDEN DETAYLAR
--KESE ÜRETİMİ YAPAN NACİ VE ÜSTÜN GÜVEN BAĞCI RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Baba oğul milyonlarca insanın kirini temizliyor BURSA

- Bursa'da her yıl milyonlarca kese üreten baba oğul, dünyada milyonlarca insanın kirini temizliyor. Kavak ağacından elde edilen iplikle üretilen keseler, hem kirden arındırıyor, hem de zinde tutuyor. Türkiye'nin kese ihtiyacının yüzde 90'ı Bursalı 10 firma tarafından karşılanıyor. İnsanlar tarafından sadece hamam kültüründe yeri olan kesenin sağlığa da olumlu etkisi bulunuyor. İpekten, keçi kılından ve kavak ağacından elde edilen filoş ipinden yapılan keseler dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyor. Bursa'da kese üretimi yapan baba oğul, yılda 5 milyon kese üretip bunu Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesine satıyor. Kese, vücuttaki hem kiri, hem ölü derileri gideriyor. Türkiye'nin kese ihtiyacının büyük kısmını Bursa'nın karşıladığını ifade eden Naci Bağcı, "Biz ipek, keçi kılı ve floş ipinden kese üretimi yapıyoruz. Floş kavak ağacından üretilen bir iplik. En çok tercih edilen keselerin başında geliyor. Bir insan keselendiği zaman üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyor" dedi.
Türkiye ve dünyanın kese ihtiyacını karşıladıklarını belirten Üstün Güven Bağcı, "Vücuttaki ölü derileri vücuttan uzaklaştırmanın en güzel yolu keselenmek. Kese vücuttan ölü derileri uzaklaştırarak derinin daha rahat nefes almasını sağlıyor. Yılda milyonlarca kese üretip Türkiye'nin her iline ve dünyanın farklı ülkelerine kese gönderiyoruz" şeklinde konuştu.
(BRK-MŞ)
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