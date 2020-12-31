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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Dünyanın çekirdekteki ilk tercihi Türkiye

Dünyanın çekirdekteki ilk tercihi Türkiye

Furkan Aydın ile röportaj

-çekirdeklerden görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bereketli topraklara sahip olan Türkiye’de yetişen ay çekirdekleri dünya ülkelerinin vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bursa’da özellikle Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde yetiştirilen çekirdekler yüz civarında ülkeye ihraç ediliyor. Çekirdek üreticileri bu alanda Türkiye’nin önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler. Yenişehirli çekirdek üreticisi Furkan Aydın, “ Bunun sebepleri toprağının güçlü ve yağ oranlarının çekirdeklerde yüksek olması. Dünya ay çekirdeğini seviyor. Amerika, Avrupa, Ortadoğu ülkeleri tercihini Türkiye’den yana kullanıyor. Bütün dünya pandemi sürecinden etkilenmişken bizler üretmeye devam ediyoruz. Şu anda 50’den fazla ülkeye ihracatımız devam etmektedir. Bizler üretmeye devam ediyoruz. Global pazarda önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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