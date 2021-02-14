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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Domates üreticisi sera ile tezgahtaki fiyat farkına kendi de inanamıyor

Domates üreticisi sera ile tezgahtaki fiyat farkına kendi de inanamıyor

seradan görüntü

Karya Tarım Efes 

-üreticilerin konuşmaları
-detaylar

( ANTALYA )- Üretici, serada 1,5-2 TL'ye satılan domateste dengenin korunmasını istiyor ANTALYA

- Türkiye’nin örtü altı tarımında başı çeken Antalya’nın Aksu ilçesinde domates üreticileri, ürünlerinin seradan 1,5-2 TL’ye çıktığını, İstanbul’da 10 TL’ye kadar satılan semtler olduğunu belirterek, "Bu uçurum dengelenirse hem üretici hem de tüketici nefes alır" dediler.Aksu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde çiftçilik yapan Kamile Savaş, “Serada ürettiğimiz domatesi 1,8–2 TL’ye satıyoruz. Maliyetlerimizi kurtaramıyoruz. Çiftçi değil de aradakiler kazanıyor. Herkes domates şu kadar fiyat diyor. Çiftçi kazanmıyor, aracılar kazanıyor. Çiftçide hiçbir şey yok. Kazanan kimse yok. Domates serada para etmiyor. Ne yapacağını şaşırdı herkes” dedi.
Bölgede açık arazide ve örtü altında tarım yapan Ahmet Ali Çelik ise 1,5-2 TL’ye sattıkları domatesin İstanbul’da 8 lira, 10 liraya kadar satıldığını söyleyerek, “Buradan İstanbul’a bu kadar çok akaryakıt mı yakıyor? Yoksa maliyet mi fazla biniyor? En azından bizim para kazanmamız için ortadaki uçurum dengelerlerse hem tüketici hem de üreticinin nefes alma ihtimali olur. Yetkililerden bu konuda çare istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok” dedi.
"Aracılar bizi tüketti"Üretici Pürüze Savaş, çiftçinin ayakta durmaya mecali kalmadığını belirterek, "Domateslerin hepsi kıpkırmızı olmuş ama para etmiyor. Bizim maliyetlerimiz yüksek ama domates yerinde kalıyor. Aracılar kazanıyor. Çiftçi ürettiği maldan inanın hiçbir şey kazanamıyor. Aracılar tüketti bizi. Çiftçinin hali yok ayakta durmaya” diye konuştu.

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