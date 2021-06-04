Doğuda kurbanlıklar görücüye çıktı

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( ERZURUM -ÖZEL-DRONE) ERZURUM



- Büyükbaş hayvan üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Erzurum’da, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde hareketlilik başladı.

Erzurum’da özellikle çevre köylerden getirilen büyükbaş hayvanlardan dolayı pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. ‘Kol yoran pazarlıklar başladı’ Hareketliliğin bayram yaklaştıkça artacağı pazar yerinde, alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Büyükbaş kurbanlıkların 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da bin 100 liradan başladığı hayvan pazarında, vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçiyor. "Yem fiyatları düşündürüyor" Besiciler ise kurban fiyatlarının geçen yıla oranla arttığını fakat yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı masraflarının fazla olduğunu ifade ederek hayvanlarının en kısa sürede satılmasını istiyorlar. "Geçen yıla göre fiyatlar arttı" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, geçtiğimiz yıla göre kurban fiyatlarında artış olduğunu ifade ederek, “Kurbanlıklar yeni yeni pazara gelmeye başladı.

Henüz il dışı sevkiyatlarımız başlamadı. Büyükşehirlere ay sonu sevkiyatlarımızı başlatacağız. Geçen yıla oranla fiyatlarda artış var. Bunun sebebi de yem fiyatlarının sürekli artıyor olması. Geçen yıl 70 lira olan yem şuan 120 lira üzerine ulaşmış durumda. Yetkililerden yem fiyatları konusunda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.



