Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi

-Faruk Durukan röp.

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( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR



- Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’de doğalgaz arama çalışmaları sürerken, bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için derin kuyu inşasında kullanılan özel betonun ana maddelerinden biri olan sodyum pentaborat anhidrat yerli ve milli imkanlarla üretildi.Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmaları müjdeli haberlerle hızla sürdürülürken, doğalgazın çıkarılması yönünde de çalışmalar yapılıyor. Doğalgaz ve petrolün derin kuyular ile çıkarılmasında beton atma işleminde kullanılan önemli bir madde olan sodyum pentaborat anhidrat yerli ve milli imkanlar ile üretildi. Yüksek sıcaklık ve basınç altında yüksek derinliklerde betonun geç filizlenmesini sağlayarak çalışmanın kesintisiz ve bir bütün olarak yapılmasını sağlayan bu madde, derin kuyu çalışmalarında çok büyük bir rol oynuyor.Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla yapılan üretim hakkında bilgi veren Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, “Bu elimde görmüş olduğunuz sodyum pentaborat anhidrat. Bu malzeme açık kuyu sondajlarında, petrol veya doğalgaz gibi derin kuyularda betonun sertleşmeden filizlenmeyi geciktirici görevini yapmakta. Bu olmadığı zaman derin kuyu sondajı yapma şansınız yok. Bunu zaten bütün dünya biliyor. Çalışmaları ilk bulan biz değiliz. Bizim de yapmış olduğumuz sodyum pentaborat anhidratı üreterek en kaliteli sodyum pentaborat türünü üretmiş olduk” dedi.

Bu çalışma ile daha öncede NASA’dan kimya ödülü aldıklarını ifade eden Durukan, “Biz bu çalışmayla daha önce NASA Kimya Ödülü de almıştık. Bu çalışmayla netron ışınlarını absorbe etmeyi en güçlü şekilde durdurmuştuk. Şu anda ülkemizdeki derin kuyu sondajları için de bu malzeme olmazsa olmaz. Biz bunu dilediğimiz kadar da üretme kapasitesine sahibiz ve üretebiliyoruz da zaten” dedi.

Doğalgaz ve petrol kuyularının yerli ve milli imkanlar ile hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan yapılabileceğini ifade eden Faruk Durukan, “Yabancı sondaj firmalarına karşı bizim de bunu yapabileceğimizi, bu derin kuyuları açabileceğimizi gösteren bir çalışmadır bu. Onun için pazarlıkta da elimizi güçlendirmektedir. Eğer diğer kuyu birimleriyle de birleşilirse Türkiye kendi kuyusunu kendi de, derin kuyularını, sondaj kuyularını kendi açabileceğini gösterir. Çünkü en önemli malzemeyi biz üretmeyi zaten başardık” dedi.

Çalışmaların üniversite destekli olarak devam ettiğinin altını çizen Durukan, “Balıkesir Üniversitesi’nde şu anda çimentoya katılması gereken birimler üzerine tekrar ufak çalışmalar yapılıyor. Tamamlandı gibi onlar da. Bu kendi kuyumuz, sondajımızı da yapabileceğimizin en açık göstergesidir” dedi.





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