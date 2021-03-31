Doğal gülsuyuna logolu tescil

--ITSO Başkanı Tutar konuşma

--Protokolün imzalanması

--Doğan ürün logosu görüntü

--Gül bahçeleri(arşiv)

--Gül suyu üretim fabrikadan(arşiv)



( ISPARTA )- Isparta gülsuyu analizden geçirilecek, standarda uygunsa ‘doğal ürün’ logosu vurulacak- ITSO Başkanı Tutar: “Doğal ürün logosu ile gülsuyu markalaştırılacak” ISPARTA



- Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) doğal gülsuyunun farkındalığını ve önemini arttırmak amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Kentteki firmalar ürettikleri gülsuyunu laboratuvara gönderecek, onay aldıktan sonra üzerine ‘doğal ürün’ logosu vurulacak. Bu sayede sentetik gülsuyu ile mücadele edilecek.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, kentte üretilen gülsuyuna değer katmaya devam ediyor. ITSO Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda sentetik gülsuyuna karşı gerçek ve doğal gülsuyu farkındalığının artırılmasına yönelik projeler başlatıldı. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi ile bilimsel çalışma başlatan ITSO, gülsuyuna ‘doğal ürün’ tescili yapıp, mühür vuracak. Firmalar ürettikleri gülsuyundan numuneleri üniversitedeki Doğal Ürünler Araştırma Merkezi’ne gönderecek, standarda uygun olan ürünlere ‘doğal ürün’ logosu yapıştırılacak. Bu sayede tüketici bu logoyu gördüğünde gülsuyunun sentetik olmadığını anlayacak.“Doğal gülsuyu sentetikten farklıdır”Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile üniversite arasında ‘doğal ürün’ işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, ticaret odasının kentin menfaatine olan her fikir ve projede yer aldığını ve bundan sonra da yer almaya devam edeceğini söyledi.



Tutar, “Serdar hocamızla Isparta’mızın değeri olan gülsuyumuza sahip çıkmak amaçlı bir görüşme yaptık. Görüşmede doğal gülsuyu sertifikasını nasıl yaparız, bunu nasıl belgelendiririz diye konuştuk. Kendilerinin de yönlendirmesiyle bu konuda bir çalışma başlattık. Daha önce meclisimizde kentimizin değeri olan gül ve gülsuyunu kaybetmemizle alakalı, gerçek gülsuyunun Isparta’da üretildiğini ve sentetikten farkının olması gerektiği, bunun herkesçe bilinmesi için çalışma yapılması kararımız vardı. Bu bağlamda 81 il valimize ve 365 odamıza gül ve lavanta paketi gönderdik. Bunlardan çok güzel dönüşler aldık. Kentimizin her girişine ‘Gerçek gülsuyu Isparta’da üretilir’ şeklinde reklam afişleri astık” dedi.

“Analizler 800 TL yerine 100 TL’ye yapılacak”Üniversitedeki Doğal Ürünler Araştırma Merkezi ile bir protokol gerçekleştireceklerini belirten Mustafa Tutar, “Gül ürünleri ve gülsuyu üreticilerimiz ticaret odamız üzerinden bu merkeze doğal gülsuyu analiziyle ilgili bir başvuru yaptıkları zaman bunu çok cüzi bir fiyatla gerçekleştirecekler. Normalde 800 TL olan analizi 100 TL gibi bir değerle yaptıracaklar ve doğal ürün logosu alacaklar” diye konuştu.

“Gerçek gülsuyunu bu şekilde markalaştıracağız”Süreç hakkında bilgi veren Tutar, “Üreticilerimiz artık yaptıkları üretimlerin numunelerini bize getirmeyecekler. Biz onlara bir belge vereceğiz. O belge ile numuneyi araştırma merkezine götürecekler. Oradan çıkan tahlil sonuçları doğal ürün standartları içinde ise doğal ürün için oluşturduğumuz logoyu o ürünün üzerine basabileceğiz. Gerçek gülsuyunu bu şekilde markalaştırmış olacağız. Sentetik ile mücadelemizi bir adım daha ileriye götürmüş oluyoruz” ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ile üniversite arasında ‘doğal ürün’ protokolü imzalandı.



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