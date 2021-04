Doğal antibiyotik olan sarımsağın hasadı başladı

-SARIMSAKLARIN TRAKTÖRE YÜKLENMESİ

-SARIMSAKLARIN SÖKÜLMESİ

-ÇİFTÇİLERLE RÖPORTAJ

-DRONE İLE HAVADAN DETAYLAR

-GENEL DETAYLAR



( GAZİANTEP - ÖZEL-DRONE)- Pandemi döneminde en çok tercih edilen ürün olan sarımsakta hasat zamanı GAZİANTEP



- Pandemi döneminde özellikle bağışıklığı güçlendirdiği için yoğun rağbet gören sarımsağın hasadı başladı.

Gaziantep’in Araban ovasında yetişen tescilli Araban sarımsağı, pandemi dolayısıyla yoğun talep görmüştü. Fiyatın da yükselmesi üzerine çiftçiler, bu sene daha çok alanda sarımsak ekimi gerçekleştirdi. Geçen sene yaklaşık 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsağın bu sene 35 bin dönüm alanda ekimi gerçekleşti. Türkiye'de ihtiyacın yüzde 25'ini karşılayan Araban sarımsağı her yerden talep görüyor. 500 dönüm sarımsak eken çiftçi Sait Öziş, Yeşillik sarımsağın hasadına başladıklarını belirterek, “Yeşil sarımsağın hasadına başladık. Bir hafta sonra firiklik sarımsağında hasadı başlayacak. Yeşil sarımsak Yemeklerde kullanılıyor. Hem lezzetli hem de sağlıklıdır. 9. Ayın 15’inde ekim yapmıştık. Hasadına başlıyoruz. Mayıs’ın 5’inde sofralık kuru sarımsağında hasadı başlayacak. Şu an önce sarımsağımızı söküyoruz. Sonra tek tek soyuyoruz. Daha sonra ipin üzerine diziliyor. Bağlandıktan sonra traktöre yüklüyoruz ve suda yıkanıyor. Sipariş veren yerlere gönderiyoruz. Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz” dedi.

“Sarımsak hasadımız çiftçilerimiz bereketli olsun” Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun sarımsak hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, “Araban’ın ilk firiklik sarımsak hasadına çiftçilerimiz bugün başladı.

Çiftçilerimize hayırlı bol bereketli bir sene diliyorum. Bu sene sarımsağımız geçen seneye göre daha kaliteli çünkü iklim elverişli geçti. Sıcak geçti sarımsakta sıcağı sever” şeklinde konuştu.

“Türkiye ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayacak” Altun, Araban sarımsağının Türkiye ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayacağını dile getirerek, “Sarımsağın ekimine 9. Ayın başlarında başlıyoruz. 5. Ayda sökümü başlar. Özelliğimiz Türkiye’de ilk hasat bizde olur. ilk dikimde bizde olur. Şuanda yarı firiklik hasadı başladı.

Aybaşında sofralık sarımsak hasadı başlayacak. Geçen sene 15-20 bin dönüm sarımsak ekilmişti bu sene ise 35-40 dönüm arasında sarımsak ekildi. Sebebi ise yoğun talebi karşılamaktır. Çünkü sarımsak her şeye derman doğal antibiyotiktir. Türkiye’nin 81 iline sarımsak gönderiyoruz. Bu sene Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayacağız” ifadelerini kullandı. Çiftçi Mustafa Korkmaz ise, 400 dönüm sarımsak ektiğini belirterek, verimden memnun olduğunu söyledi.



Hasadı bugün başladıklarını ve şuanda sarımsağın sofraya hazır olduğunun altını çizdi.



loading...