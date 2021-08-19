- Diyarbakır Valisi Karaloğlu, engelli çiftçinin isteğine kayıtsız kalamadı

-Makinanın aileye teslim edilmesi

-Murata Memiş konuşması

-Sultan Memiş konuşması

-Süt sağma makinası görüntüsü

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-Görüntü 190821-DIYARBAKIR_VALISI_AILEYE_SUT_MAKINASI_DESTEGI kodu ile Diyarbakır ftpden geçildi



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, Eğil ilçesinde çiftçilik yapan engelli vatandaşın sosyal medyadan ekipman isteğine kayıtsız kalmadı. Vali Karaloğlu’na, sosyal medya üzerinden ulaşan, Eğil ilçesi Bahşiler Mahallesi’nde ikamet ettiklerini, hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını, engelli olduğunu ve eşinin de sağlık sorunlarından dolayı çalışmada zorlandığını belirten Murat Memiş, süt sağım makinesi talep etti. Vali Karaloğlunun talimatı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Eğil’de yaşayan Memiş ailesine ulaştı ve talep ettiiği süt sağım makinesini teslim etti. Vali Karaloğlu’nun, selam ve başarı dileklerinin de iletildiği süt sağım makinesi teslimatında Memiş, talebine kayıtsız kalmayarak isteğini cevap veren Karaoğlu’na ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. “Valime çok teşekkür eder, ellerinden öperim” Hem kendisinin hem de eşinin engelli olduğunu belirten 3 çocuk babası Murata Memiş, “Zor durumda olduğum için Vali beye mesaj göndererek süt sağma makinesi istedim. O da mesajımı görüp bana bu süt sağma makinesi gönderdi. Sayın Valime çok teşekkür eder, ellerinden öperim” dedi.

“Gözlerimden rahatsız olduğum için süt sağmada zorlanıyordum” Gözlerinden rahatsız olduğu için hayvanları sağmakta zorlandığını ifade eden Sultan Memiş de, “Eşim de hayvanları sağmayı bilmediği için sayın valimize mesaj göndermiş ve bize bu makineyi getirdiler. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiftçilere 3 milyon 600 bin lira değerinde makine destek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak, kentte tarımsal üretimi artırmak amacıyla, 17 ilçede faaliyet yürüten üreticilere, 3 milyon 600 bin lira değerinde, 45 bin 540 metre sulama borusu, 10 badem soyma ve 10 badem silkme makinesi, 20 üzüm pres, 100 süt sağım ile 4 adet de küçük baş hayvan yıkama makinesi dağıttı.

Ayrıca kuraklık nedeniyle su bulmakta zorlanan besi hayvanları için yayla ve meralarda oluşturduğu su deposu ile yalaklara tankerlerle su taşıdı. (SI-

