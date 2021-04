Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tatlıcıların Ramazan mesaisi

-Tatlılardan görüntü

-Ömer Elaldı konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da tatlıcıların korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan mesaisi başladı.

Kısıtlamanın dışında tutulan tatlıcılar, evden çıkamayan vatandaşların taleplerini aldıkları siparişleri paket olarak evlerine kadar teslim ediyor.Diyarbakır'da 30 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, Ramazan ayında vatandaşların taleplerini karşılamak için kolları sıvadı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatlıcılar hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Evde kalan vatandaşların taleplerini paket servisi ile evlerine ulaştıran Hacıbaba Pastaneleri, vatandaşların evde kalmaları için de ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyor.“Sahura kadar paket servisimiz devam ediyor”Hacıbaba Pastaneleri Genel Müdürü Ömer Elaldı, pastanelerinden her çeşit tatlıyı çıkarmaya devam ettiklerini belirterek, “Şuanda şubelerimizde bir yoğunluk oluşmuştur. Pandemiden dolayı daha önce akşam 21.00’dan sonra paket servisimiz vardı, şuanda hafta içi akşam 19.00’dan sahura kadar ve hafta sonu da sabah 10.00’dan sahura kadar paket servisimiz devam ediyor. Pandeminin biz tatlıcı esnafına ciddi bir zararı yok ve bu sürece kadar zararı olmadı bu süreçten sonrada zararı olmayacağını düşünüyoruz. Paket servisimiz devam ettiği için pek bizi etkilemez” dedi.

“Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaçtır”Diyarbakır'ın her köşesindeki evlere servis yaptıklarını belirten Elaldı, “Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tatlımız vardır. Bizler bunu biraz daha zenginleştirdik, soğuk baklava ve soğuk kadayıf olarak kendimizin çıkardığı tatlılarımız bulunmaktadır. Bununla birlikte Ramazan sofralarımızı zenginleştirip şenlendirdik bu tatlı çeşitlerimiz ile Hacıbaba Pastaneleri her türlü hijyen kuralına uyarak vatandaşlarımıza hizmet etmektedir” diye konuştu



