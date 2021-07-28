Diyarbakır'da sobacıların kışa hazırlığı başladı

-Nurettin Tuncer'den röportaj

-İşçilerin çalışması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da yarım asırdır Yanık Çarşı'da imalat yapan soba üreticileri, kış mevsimine aylar kala soba imalatı için hazırlıklarına başladı.

Soba imalatçısı 68 yaşındaki Nurettin Tuncer, doğalgaz ile birlikte işlerinin hayli düştüğünü belirterek, "Eskiden toptancılara 500 tane soba gönderirdik şimdi 10-20 tane gönderebiliyoruz" dedi.

Sur ilçesinde yer alan ve kentin en eski çarşısı olarak bilinen Yanık Çarşı esnafı, geçen yıllara oranla daha sakin bir sezon geçiriyor. Sobacıların bulunduğu Yanık Çarşıda yeni sezon hareketliliği az da olsa başladı.

Kent merkezinde son yıllarda doğalgazın yaygınlaşması soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işlerini de geçmiş yıllara oranla yarı yarıya düşürdü. Ancak doğalgazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde yoğun bir taleple karşılaşan esnaf, hareketli bir sezon yaşıyor. 60 yıldır soba imalatı yapan ve mesleğine 8 yaşında başladığını hala da devam ettiğini belirten Nurettin Tuncer (68), "Biz burada eskiden 3 gün 3 gece aralıksız çalıştığımı bilirim. Akşam yapar sabahları tüm sobaları satardık. Doğalgazın gelmesi ile birlikte bizim işlerimiz bitti sayılır. Bir müşteriyi bulmak için 40 dereden su getiriyoruz" diye konuştu.

"Eskiden 500 soba satıyorduk, şimdi 20 soba satabiliyoruz" Eskiden 500 soba yapıp sattıklarını ifade eden Tuncer, "Yılbaşı geldi mi biz hazırlık yapmaya başlarız. 8'inci ayda tam anlamıyla imalata başlarız ve toptancılara dağıtırız. Eskiden toptancılara 500 tane soba gönderirdik şimdi 10 tane 20 tane gönderebiliyoruz. Köylerde doğalgaz olmamasından dolayı köylere soba gönderebiliyoruz. Onun dışında pek satış olmuyor" şeklinde konuştu.



