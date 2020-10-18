Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı

Diyarbakır’da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı

Üzüm bağından görüntü

Lyon Üzüm Bağı Cevizli Sonbahar Irak 

-Üzümlerin toplanması ve kovalara bırakılması
-Üzümlerden ve Dairelerden görüntü
-Seyfettin Eken konuşması
-Üzümlerin kazanlarda kaynatılması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir vatandaş, milyonluk daireler arasında bulunan dededen kalma arazilerine 30 yıldır üzüm ekiyor. Sonbahar döneminde bağbozumunu gerçekleştiren vatandaş, elde ettiği üzümlerden cevizli sucuk ve pestil yapıp çevreden geçenlere ikram ediyor. Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Yukarı Karakuyu Küme Evlerinde ikamet eden Seyfettin Eken isimli vatandaş, deden kalma araziyi üzüm bağına çevirdi. Arazinin etrafında milyonluk apartmanların yapılmasına rağmen arsada üzüm üreten Eken, sonbahar döneminde gerçekleştirdikleri bağbozumunda elde edilen üzümlerden pestil ve cevizli sucuk yapıyor. Üzümlerden elde edilen pestil ve cevizli sucukları satmayıp eşe dosta hediye eden Eken, arazinin boşta kalması yerine böyle bir yöntem izlediklerini söyledi.

"Üzümler çöp olacağına kendimiz 30 yıldır gelip topluyoruz" Milyonluk araziler arasında bulunan arazilerinde oluşturdukları bağda üzüm ektiklerini aktaran Eken, "Burası dedemizden kalma 70 yıllık bir tarladır. 30 yıla aşkındır bizler burayı üzüm bağı yaptık. Göründüğü üzere arazimizin etrafı milyonluk daireler ile kaplanmasına rağmen halen dedemizde kalma tarlamızda üzümlerimizi toplayıp eve götürüp önce kaynatıyoruz ardından cevizli sucuk ve pestil yapıyoruz. Burada üzüm toplarken hem evimizdekileri düşünüyoruz hem de burada yolda geçen vatandaşlar ile çevremizdeki vatandaşları düşünüyoruz. Vatandaşlar bizlere ‘Üzümleri satıyor musunuz’ diye sorduklarında, bizler hayır satmıyoruz diyerek onlara ikramda bulunuyoruz" dedi.
(SI-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı