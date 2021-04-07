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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da kuru yemişçiler Ramazan ayına hazır

Diyarbakır'da kuru yemişçiler Ramazan ayına hazır

Sur ilçesindeki caddeden görüntü

Alışveriş Sahur 11 Ayın Sultanı Irak 

-Medine ve Kudus hurmasından görüntü
-Kuru meyve çeşitlerinden görüntü
-Lokum görüntüsü
-İbrahim Yalaz konuşması

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Ramazan ayına sayılı günler kala Diyarbakır'da kuru yemiş esnafı hazırlıklarını tamamladı. 11 ayın sultanı Ramazan öncesi çalışmalarına başlayan Diyarbakır esnafı hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayı için vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışan tarihi Sur ilçesinde bulunan esnaflar Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların en çok tercih ettiği ürünleri tezgahlarında sıraladı. Diyarbakır’da yıllardır kuru yemiş ve kuru meyve sektöründe hizmet veren İbrahim Yalaz, Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlara hizmet noktasında hazırlıklarının tamamlandığını ve yoğunluğun şimdiden başladığını söyledi.

"Vatandaşlar en çok Medine hurmasını tercih ediyor" 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında vatandaşların en çok hurma tükettiğini kaydeden Yalaz, "Ramazan ayında vatandaşların en çok tercih ettiği ürünleri tezgâhlarımıza bıraktık. Hurma ve kuru meyveler sahurun hem iftarın vazgeçilmezi olarak bilinmektedir. Hurmalardaysa vatandaşlar genelde Medine ve Kudüs hurmasını tercih ediyor" dedi.
"Vatandaşlarımız Suriçi'ndeki esnaflardan alışverişini yapsın" İş yerlerinde kuru gıdalar da sattıklarını ifade eden Yalaz, "Kuru gıdalardan pirinç, bulgur ve mercimek gibi ürünleri de bulunduruyoruz .Ayrıca kuru üzüm çeşitlerini de getirdik. Siyah üzümün yanında kaysı çeşitlerini de getirdik ve lokum çeşitleri de tezgahlarımızda bulunuyor. Allah’ın izniyle Ramazan ayına hazırız. Vatandaşlarımız gelsinler Suriçi'ndeki esnaflardan alışverişini yapsın" diye konuştu.
(SI-YRT
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