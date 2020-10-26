Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu

-Saç ve çelik sobaların görüntü

-Nurettin Sobacı konuşması

-Ramazan Mungan konuşması

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da hızlı kentleşme ve doğalgazın yaygınlaşması, soba imalatında büyük düşüş yaşanmasına neden oldu. Soba satışı yapan esnaf, doğalgaz ve kaçak elektrik tüketiminin mesleği bitirme noktasına getirdiğini söyledi.



Diyarbakır’da hızlı kentleşme ve doğalgazın yaygınlaşmasıyla, sobacılık mesleği de unutulma yüz tutan meslekler arasına girdi. Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Sobacılar Çarşısından eskiden her yıl bin, bin 500 civarında soba sattıklarını belirten esnaf, doğalgaz ve kaçak elektrikle birlikte işlerinde yüzde 90 düşüş yaşadığını ifade etti.

Sobacılık mesleğinin tarih olduğunu ifade eden Nurettin Sobacı, "Çocukluğumdan bu yana hem okula giderdim hem de bu işe gelirdim. Sobacılık mesleğinde eskiden çok iyi iş olurdu. Gece gündüz çalışırdık siparişleri yetiştirmek için ama yetiştiremezdik iş yoğunluğundan. 5 yıl önce yine şuan ki durumdan çok çok iyiydi. Son yıllarda doğalgaz ile birlikte bütün sobacılık mesleği de tarih oldu, öldü diyebiliriz" dedi.

"Kaçak elektrik işlerimizi aksattı" Dededen kalma mesleği devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Ramazan Mungan da "Sobacılık mesleği eskiye göre artık yok olma ile karşı karşıya. Eskiden burada 50'nin üzerinde esnaf vardı. Bu esnaflar Müslüman ve gayrimüslim olarak anılıyordu. Benim babam Müslümanların içerisinde ilk bu mesleğe başlayandı. Şuan 3 veya 5 tane sobacı, kalaycı ve tamirci kaldı diyebilirim. İşlerimiz eskiye göre bitik durumda. Kent merkezinde doğalgazın gelmesiyle birlikte soba satışlarını genelde kırsal mahallelere yapıyorduk. Fakat kırsal mahallelerde kaçak elektrik kullanımı işlerimizi aksattı, iş yapamaz duruma geldik" diye konuştu.

(SI-YRT



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