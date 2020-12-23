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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da 210 kiloluk orkinos balığını görenler cep telefonlarına sarıldı

Diyarbakır’da 210 kiloluk orkinos balığını görenler cep telefonlarına sarıldı

Orkinos balığından görüntü

Uzunlu Orkinos Akalan Bulduk Açık Artırma 

-Telefonla görüntü çeken vatandaşlardan görüntü
-Hıdır Aydemir röportajı

( DİYARBAKIR )- Mersinli balıkçılar Akdeniz açıklarında 210 kiloluk dev orkinos yakaladı- Diyarbakır'a getirilip balıkçıların tezgahındaki yerini alan dev balığı gören vatandaşlar, bu anı cep telefonları ile kaydetti DİYARBAKIR

- Mersinli balıkçılar Akdeniz açıklarında 2 buçuk metre uzunluğunda 210 kiloluk dev orkinos balığı yakaladı. Diyarbakırlı balıkçılar, açık artırma usulüyle aldıkları balığı kente getirerek tezgahlarında sergiledi. Dev balığı gören vatandaşlar, fotoğraf çekmek için cep telefonlarına sarıldı. Mersin'de balıkçılar tarafından yakalanan dev orkinos balığı daha sonra Diyarbakır'a getirildi.
210 kiloluk dev orkinos balığı, Diyarbakır’a getirilerek tezgahtaki yerini aldı. Bu yıl Diyarbakır’a getirilen en büyük tür olan orkinos balığının 80 kilosu hemen satıldı. Balıkçılar, orkinosun tamamının satılmasının ardından parçalanacağını kaydetti.
Orkinos balığının Mersinli balıkçılar tarafından avlandığını belirten Hıdır Aydemir, orada balığı ihale usulü alıp Diyarbakır’a getirdiklerini söyledi.

İsteyen müşterilere sipariş üzerinden sattıktan sonra balığı parçalayacaklarını aktaran Aydemir, "Orkinosumuz 2 metrenin üstünde. Yaklaşık 210 kilo ağırlığında. Genelde ızgarası güzel olan bir balıktır. Zaten biz bu balığı da Türkiye’de çok iyi biliyoruz. Konserve balıkları bu balıktan yapılır, Mersin’de, Akdeniz'imizde bol bol bulunur. Bu sezonun en büyük balığı bu ama geçen sezonlarda 300 kiloluk, 500 kiloluk hatta 700, 800 kilolara kadar bulduk ki bu balık bazen tona bile vuruyor. Balığım toplam 210 kilo, yaklaşık 20 kilo fire, 80 kilo sipariş alındı. Birde sabah saatleri, öğlen 3-4’e kadar bitmiş olur. Bu balığı bilen biliyor, geldiği zaman biz müşterilerini arıyoruz, kendileri 5’er, 10’ar kilo alıyorlar" dedi.
(RK-YRT
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