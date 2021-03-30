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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da 20 milyon dolarlık yatırımın temeli atılıyor

Diyarbakır’da 20 milyon dolarlık yatırımın temeli atılıyor

drone görüntüsü

Güneş Enerjisi Ak Enerji Elektrik Enerjisi Biyogaz Hava Kirliliği 

-İşçilerden görüntü
-Çöplük alandan görüntü
-İş makineleri
-Dumandan görüntü

( DİYARBAKIR -DRONE) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçireceği, günlük yaklaşık bin 475 ton atığı bertaraf ederek elektrik enerjisine dönüştüreceği, EKAY Projesinin temeli 1 Nisanda Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 1996'dan beri 4 merkez ilçeden günlük toplanan atıkların vahşi şekilde depolandığı, Şanlıurfa yolu üzerinde yer alan Karacadağ çöp depolama sahasında EKAY projesini hayata geçirerek kentte temiz nefes aldıracak. Büyükşehir Belediyesinin kasasından tek kuruş harcanmadan yap-işlet-devret modeliyle 20 milyon dolara inşa edilecek olan EKAY Projesinin temeli 1 Nisanda Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımıyla atılacak. Çevre kirliliği azaltılacak Hazırlanan projeyle vahşi depolama sahasında sızıntı suyu depolama sistemi, oluşan çöp gazının toplanması sistemleri kurularak alandaki yeraltı, içme ve kullanma sularının kirletilmesi riski, katı atıkların havasız ortamda çürümeleri sonucu neden olduğu hava kirliliği ile atık alanında oluşabilecek organizmaların kuşlar, sinekler gibi haşerelerle taşınma riski ortadan kaldırılacak. Tesiste ayrıştırma binası, fermantasyon tankı, susuzlaştırma alanı, gaz temizleme alanı, gaz depolama balonu, enerji üretim tesisi, kazan, buhar tribünü, soğutma kulesi, güneş enerjisi panelleri ve düzenli depolama bölümlerinden oluşacak. Ayrıştırma binasında atıklar özelliklerine göre işlenebilir ve işlenemez şeklinde sınıflandırılarak ayrıştırılacak. Buhar tribününde elde edilen enerji saha içinde kullanılacak. Susuzlaştırma bölümünde çöplerdeki sıvılar alınacak. Düzenli depolama sahası toplam 150 bin metrekare alandan oluşacak. Tesise kurulacak güneş enerji panelleri vasıtasıyla elektrik üretilecek. Atıkların ayrıştırma işlemi sonrasında biyokütle, biyometanizasyon tesislerinde elde edilen biyogaz, sıvı ve katı fermente ürün-gübre üretimi yapılacak. Toplam 14.5 megawatt kurulu gücü olacak enerji üretim tesisinde 4 megawatt kapasiteli elektrik güneş enerjisinden sağlanacak. Biyometanizasyon işlemi sırasında, organik maddenin anaerobik ortamda bozunmasıyla biyogaz üretilecek ve bu gaz toplanarak alternatif enerji üretiminde kullanılacak. Günlük bin 475 ton atık işlenecek Kentin çevresel sorunlarını çözme noktasında önemli bir işlevi yerine getirecek olan EKAY Projesi, günlük bin 475 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak. Sözleşme gereği tesisi 15 yıl süreyle işletecek firma, ürettiği enerjiden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, yüzde 28.1’lik kar payı verecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, nüfusa bağlı olarak tesisin kapasitesini artırmak için yatırımlar yapabilecek. Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur merkez ilçeden toplanan atıklar dışında Silvan, Bismil ve Ergani ilçelerine yapılacak olan çöp aktarma istasyonlarıyla ve buraya en yakın ilçeler atıkları istasyonlara getirerek 17 ilçenin tüm atıkları tesise taşınacak. Tesisin tam kapasiteyle faaliyete girmesiyle birlikte, merkezde 80-100 civarında personel çalışmaya başlayacak. (YRT-
Biyogaz Hakkında
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