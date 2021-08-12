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- Devletin hibe verdiği projelere drone destekli denetim
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Devletin hibe verdiği projelere drone destekli denetim

- Devletin hibe verdiği projelere drone destekli denetim

İnşa çalışmalarından drone denetimleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Hibe Desteği Trol 


- Tarım ve Orman Bakanlığından hibe almaya hak kazanan projeler tek tek denetleniyor. Tekirdağ’ın Malkara İlçesindeki ceviz bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan damla sulama inşa çalışmaları drone ile denetlendi. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021 yılında başlatılan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (K.K.Y.D.P.) 16. Etap Bireysel Sulama Hibe Destekleri kapsamında, hibe desteği almaya hak kazanmış olan projelerin kontrolleri yapılıyor. Hibe desteği almaya hak kazanmış olan Malkara İlçesi Karacagür Mahallesindeki ceviz bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan damla sulama inşa çalışmaları Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince arazide kontrol çalışmaları yapıldı. Drone destekli kontrol çalışmalarında devletin hibe sağladığı sınırlar tek tek havadan görüntülendi. (HLD-
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