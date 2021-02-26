Devlet destek verdi, Siirt'te çinko izabe tesisinin yapımına başlandı

-İnşaat alanından detay görüntü

-TSO Başkanı Güven Kuzu'nun konuşması



( SİİRT )- 3 bin kişiyi istihdam etmesi beklenen tesis, ülke ekonomisine yılda 250 milyon dolarlık katkı sağlayacak SİİRT



- Siirt'te devlet desteği ile yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatı devam ediyor. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte 3 bin kişinin istihdam edileceği kaydedilirken, ülke ekonomisine de yılda 250 milyon dolar katkı sağlayacağı belirtildi. Siirt Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle beraber 3 bin kişinin burada istihdam edileceği ayrıca ülke ekonomisine de yılda 250 milyon dolar katkı sağlayacağı öğrenildi. İnşası süren tesiste incelemede bulunan Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye'deki en büyük bakır yatırım tesisinin, bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağını söyledi.



3 bin kişi istihdam edilecek Lineer Grubun önümüzdeki aylarda işçi alımı yapacağını aktaran Başkan Kuzu, "Tesis yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edecek. Bu da Siirt acısından oldukça önemli bir rakam kendilerine de bu hususta teşekkür ediyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde ilimize Lineer Grup geldi. Lineer Grup buraya büyük bir bakır işleme tesisi kurmaya başladı.

Dün inşaatı gezdim. Güzel bir çalışma yapmışlar. Nisan, mayıs ayları gibi de devreye girecek. İnşaat kısmı bitecek. Makinalar şuanda geliyor. Bunun yanında diğer sanayi kuruluşları da bakıra yönelik yan sanayi kurulacak. Bunların da çalışmalarını yapıyorlar. Kendileriyle görüştük. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle taleplerini karşılama adına yeni arsalarını kendilerine tahsis ettik. Bunun dışında organizemiz bugün itibari ile artık ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiştir. Yeni arayışlar içindeyiz. Organizenin yanında Tarım ve Oman Bakanlığına ait olsun gerek diğer kurumlara ait olsun diğer kuruluşlarla da işbirliği yaparak Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu öncülüğünde bizlerin de takibiyle kamulaştırma çalışmalarını hızlandırıp Organize Sanayi Bölgemizi genişleterek yeni yatırımlar çekmek için gereken bütün çalışmaları yapıyoruz. Kamulaştırma çalışmaları da inşallah bir sene içinde bitecek. Kamulaştırma çalışmaları biter bitmez de sanayi bakanlığından özellikle alt yapı için, alt yapının iyileştirilmesi için, alt yapının yapımı için devreye girip ihaleye çıkaracağız" dedi.





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