Devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu, 20 kişiye istihdam sağladı

-Dükkanın içindeki ürünlerden detay

-Müşterilerden detay

-Girişimci kadın ile röportaj

-Genel ve detay



( ELAZIĞ -ÖZEL) ELAZIĞ



- Elazığ’da 11 yıl önce devlet desteği alarak ev yemekleri yapmaya başlayan kadın girişimci, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kına, düğün, sünnet, konser, doğum günü ve açılış organizasyonları üzerine bir işletme açtı. Aile ekonomisine büyük katkı sağlayan girişimci, şimdilerde ise 20 kişiye istihdam sağlıyor. Elazığ’da yaşayan 1 çocuk annesi Vildan Özçelik (33), 11 yıl önce mikro krediden destek aldı. İlk etapta ev yemekleri yapan, sonrasında ise lokanta açıp işleten Özçelik, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kına, düğün, sünnet, konser, doğum günü ve açılış üzerine organizasyon dükkanı açtı. Elazığ’ın en eski organizatörlerinden bir olan Özçelik, yoğun bir tempoda çalışmaya başladı.

Ev ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayan ve aynı zamanda yaklaşık 20 kişiye istihdam alanı oluşturan Özçelik, verilen destekle bir çok kadının istedikleri noktaya gelebileceğini kaydetti.

Mikro kredi desteğiyle çalışma hayatına başlama serüvenini anlatan kadın girişimci Vildan Özçelik ''2010 yılında önce evde ev yemekleri yaparak başladık. Daha sonrasında lokantamızı açtık. Lokantayı 5-6 yıl işlettikten sonra bu işle tanıştım. Ev yemekleri yapmaya başladığım zaman mikro krediden destek almıştım. Şuanda büyük bir iş yerinin sahibiyim. Aracımı aldım, oğlumu büyüttüm. Yanımda yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Kına, düğün, sünnet, açılış, konser ve doğum gibi organizasyonlar yapıyoruz'' dedi.

''Bir şeyi yapmak istedikten sonra gerisi geliyor'' Kendi işini kurmak isteyen kadınlara önerilerde bulunan Özçelik, “ Sadece yeter ki başarmak istesinler. Ben hep buna inanırım. Bir şeyi yapmak istedikten sonra gerisi geliyor. Yeter ki yapmak istesinler. Mikro kredinin desteğiyle büyüdük, birazcık kendi sermayemiz de vardı. İlk önce 750 TL ile başladık. Daha sonra bu kat be kat arttı. Elazığ’da bir çok organizasyonun yemeklerini yapıyorduk. Kürsü başı şeklinde şenlikler düzenliyorduk. Bir arkadaşımızın vesilesiyle bu işe başladım. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Daha sonrasında ufak ufak başlayalım derken, dükkan sahibi olduğumu fark ettim. Dükkanımız büyüttük ve malzememizi çoğalttık. Şuanda da belli bir seviyeye geldik. Yeter ki bir insan gerçekten başarmak istesin, inandıktan sonra her şeyi başarabiliyor” diye konuştu.



