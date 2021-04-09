Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Devlet desteği ile sürü sahibi oldu

Devlet desteği ile sürü sahibi oldu

Küçükbaş hayvan görüntüsü

Kaymakamlık Hayvan 

-Kaymakamlığın verdiği destekler (çadır,tel,malzeme )görüntüsü
-Hayvanların sahibi Habip Ara ile röportaj
-Görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde Habip Aras (37) isimli vatandaş, kaymakamlıktan aldığı destekle sürü sahibi oldu. Daha önce inşaat işçisi olarak çalışan ve ailesinin geçimini sağlayan Aras, Gercüş Kaymakamlığından aldığı çadır, barınma yeri ve yem desteği sayesinde sürü sahibi oldu. Şimdi 170 adet küçükbaş hayvanı olan Aras, desteklerinden dolayı Gercüş Kaymakamlığına teşekkür etti. Hayvancılık yapma düşüncesinin olduğunu ve bu nedenle Gercüş Kaymakamlığına başvurduğunu belirten Aras, "İlçe merkezinde hayvanları besleyecek yerimiz olmadığından dolayı kaymakamlığa gittim ve bana tel, çadır, yem ve maddi manevi desteklerde bulundu. Kaymakamlığın yardımı olmasaydı belki şuan bu hayvanları alamazdım ve besleyemezdim. Buradan Gercüş Kaymakamımız Mevlüt Şekerci'ye teşekkür ediyorum" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement