Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak

Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak

DRONE – Tüneller, Viyadükler ve Yol

Güzergah Tarım Yağışlı Hava Ölümcül Kaza Kamyoncu 

--Ulaştırma bakanlığı tabelası
--Tüneller genel görüntü (iç-dış)
--Röportaj

( BARTIN ) -- Zorlu yol ağı sürücülerin kabusu olmaktan çıkacak BARTIN

- Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Bartın’da inşa edilen dev tüneller ve viyadükler yakın tarihte hizmete alınacak. Keskin virajları ve dik rampaları nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşatan, ölümcül kazalara da davetiye çıkaran tek şeritli mevcut yol ağı ise sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak. Karadeniz Sahil Yolunun Bartın - Kastamonu güzergahında yer alan ve daha önceki yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 1100 metre uzunluğundaki T-1 tünelinin ardından 1600 metre uzunluğundaki T-2 ve 2350 metre uzunluğundaki T-3 tünellerinde de sona yaklaşıldı. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı, gidiş-geliş çip tüp, çift şeritli T-2 ve T-3 tünellerinin Haziran ayında ulaşıma açılması bekleniyor. Aynı güzergahın devamında yer alan 4600 metre uzunluğundaki T-4 ve 3100 metre uzunluğundaki T-5 tünellerinde ise çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Toplam uzunluğu 27 kilometreyi bulan tüneller, viyadükler ve duble yol ağları ile bölgede ulaşım daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde sağlanacak. 1,5 saatlik mesafe ise 25-30 dakikaya düşecek. Keskin virajları, dik rampaları nedeniyle yağışlı havalar ve kış koşullarında ulaşımda büyük zorluklar yaşatan, ölümcül kazalara da davetiye çıkaran tek şeritli mevcut yol ağı ise sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak. Yakın tarihte hizmete sunulacak olan yeni tüneller ve yol ağlarıyla beraber bölgede başta deniz ve doğa turizminin gelişmesi, tarım faaliyet yelpazesinin genişlemesi, sanayi alanları ile birlikte istihdam oluşturacak yeni yatırımların çoğalması bekleniyor. 30 yıl boyunca bölgede kamyonculuk yaptığını ve yollar nedeniyle çok sıkıntılar çektiklerini söyleyen bölge sakinlerinden Sefer Demir, “Yeni yolumuz yapıldı. Ama önceden çok sıkıntı çektik eski yollarda. Yaklaşık 1968 yılında yapıldı. Benim kamyonculuk yıllarım oldu 30 yıl kadar. Çok sıkıntı çektik. Allah razı olsun şimdi yeni yolumuz açıldığı zaman bu yol çalışacak. Turizme de çok katkısı olacak. Bartın Cide arası devamı da var bu yolun. Yaklaşık 3 tane tünelimiz şu anda hazır. En yakın zamanda açılış olacak inşallah. Bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızı, Ulaştırma Bakanımızı hepsini bekliyoruz buraya. Hayırlısıyla çok iyi olacak milletimiz için vatanımız için.” Şeklinde konuştu.
(BB-
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement