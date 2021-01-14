Dev geminin yarısı Çanakkale Boğaz’dan geçti

-boğazdan geçerken detay

-dur yolcu yazısı önünden geçerken detay

-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay

-detay görüntüler



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Parçaları İtalya'da monte edilecek dev yolcu gemisinin yarı gövdesi 2 römorkör eşliğinde Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Yapımına 5 yıl önce başlanan dev yolcu gemisinin ana bölümlerinden biri ‘Hull 6284’ borda numaralı gövde bölümü bugün saat 11.30 sıralarında Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazına giriş yaptı. Saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan geminin gövde bölümü, 2 römorkör eşliğinde boğazın manevra yapılması en zor olan Nara Burnu’ndan geçerek ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerinden geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı. Roma Mitolojisine göre ‘Toprak Ana’ anlamına gelen ‘Tellus’ ismi verilecek olan geminin 2022 yılında tamamlanacağı belirtildi. Dev geminin yarı gövdesi diğer bölümleriyle birleştirilmek üzere İtalya’nın Ancona Limanı'na gitmek Akdeniz’e doğru yol aldı.



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