Denize kıyısı olamayan kentten Türkiye’ye yıllık 20 bin ton alabalık

-balıkların kafeslerden alınması

-kovalara ve teknelere konulması

-balık tüccarı, uzmanı ve üreticilerinden röportaj



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Atatürk Barajı alabalık üssü oluyor- Barajda üretilen balıklar Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor ŞANLIURFA



- Atatürk Barajının Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi kıyısı ile Birecik ve Hilvan ilçelerinde yaklaşık 40 tesiste üretilen 20 bin ton alabalık başta Karadeniz olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline gönderiliyor. Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da alabalık üretimi de gün geçtikçe artıyor. Atatürk Baraj Gölünün Şanlıurfa’nın Bozova ve Hilvan ilçeleri ile Fırat Nehri kenarındaki Birecik ilçesinde yaklaşık 40 tesiste alabalık üretiliyor. Havzada üretilen yaklaşık 20 bin ton alabalık, başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline gönderiliyor. Yavru verip yetişkin alıyor Bölgedeki balıkçılara yavru alabalık sağlayan ve daha sonra yetişkin olarak geri alan Adıyaman’da alabalık üreticiliği ve tüccarı Alaattin Tunç,” Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesindeki arkadaşlarla dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Bizim kuluçkahanemiz var. Onlara yavru veriyoruz. Yeri geldiği zaman onlardan alıp kendimiz de satıyoruz. Bu işi daha önceden yaptığımız için Pazar alanımız daha geniş. Bu üreticilerin hem yol hem de elektrik sorunu çözülmesi halinde burada çok ciddi ve güzel üretimler yapılabilir. Ben Trabzon’a kadar gönderdim. Cizre, Mardin, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, talep edilen her yere götürüyoruz” dedi.

Balık da anne sütü kadar temizdir Bölgede yetiştirilen alabalıkların Türkiye’nin her tarafına gönderildiğini belirten Bozova İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Hakan Akgün, “ Atatürk Baraj Gölü bir numaralı avlak sahası olan Yaslıca mevkiindeyiz. Burada 4 alabalık üretim tesisimiz bulunmakta. Bu tesislerde üretilen balıklar genellikle iç piyasaya, Karadeniz bölgesine, Kayseri’ye ve diğer batı illerine pazarlanmak kaydıyla satışı yapılmaktadır. Atatürk Barajı 81 bin 700 hektarlık bir alana sahip olmakla beraber binde birlik bir kısmında kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Kültür balıkçılığı açısından ciddi manada atıl durumda olduğunu söylemek istiyorum. Bu manada özellikle özel sektörde girişimler beklediğimizi, istihdamla ilgili girişimlerde bulunmalarını temenni ediyorum. Balık da anne sütü kadar temizdir. Özellikle haftada iki defa balık tüketilmesini bütün uzmanlar tavsiye ediyor” ifadelerini kullandı. Alabalık üretimi 8 ay sürüyor Bölgede 5 yıldır alabalık üreticiliği yapan su ürünleri teknikeri Emre Kaymaz,” 2016 yılında Atatürk Baraj Gölü üzerinde alabalık tesisi kurdum. 2016 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Tesisimizin kapasitesi 249 tondur. 200 tonluk yeni bir projemiz daha var. Alabalık üretimini burada tek dönemli yapıyoruz. Eylül, Ekim ayı gibi başlayıp Mayıs ve Haziran ayında bitirmiş oluyoruz. Buradaki alabalık üretimi 8 ay devam etmektedir. Daha sonra 3 aylık bir bakım ve onarım dönemi var. Alabalıkları genellikle iç piyasaya gönderiyoruz. Daha çok restoranlara canlı alabalık satışı olarak sunuyoruz. Balık marketlerine, balık dükkanlarına, balık hallerine satışımızı gerçekleştirmekteyiz ama büyük işleme fabrikalarıyla anlaşıp onların üzerinden de yurt dışına gönderiliyor. Dolaylı olarak da ihracat yapmaktayız” dedi.

Yavruyken alıyor, yetiştirip satıyoruz Alabalık tesisinin sahiplerinden olan Abdulkadir Karaçizmeli ise,” Yılda tesisimizde 29 ton balık üretiyoruz. 3 tane büyük kafesimiz var. Aralık ayında balıkları 25 gram yavru olarak alıyoruz, porsiyona geldikten sonra piyasaya sürüyoruz. Şu anda balıklarımız 400 ile 450 gram civarında. Toptancılar gelip canlı olarak yükleyip götürüyorlar. Bir de burada perakende satıyoruz” ifadelerini kullandı.



loading...