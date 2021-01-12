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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Dalında tanesi 1 liradan satıldı, çiftçiye 6 bin fidanı dağıtıldı

Dalında tanesi 1 liradan satıldı, çiftçiye 6 bin fidanı dağıtıldı

Hurmaların bahçeleri

Asad Bild Urus 

-Hasadından görüntüler
-Yaşının, kurusunun görüntüleri
-İl müdürüyle röportaj.

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da dalında tanesinin 1 liradan satıldığı ve rengi dolayısıyla ‘sarı altın’ olarak adlandırılan Trabzon hurması üretiminin yaygınlaşması için 6 bin adet fidan dağıtıldı. ‘Cennet meyvesi’ olarak da adlandırılan bu ürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Amasya Valiliği’nin himayesinde İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle proje hayata geçirildi. Vali Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil’in de katılımıyla gerçekleştirilen programda 6 bin fidan dağıtılarak yeni oluşturulan bahçelere dikimi yapıldı. Meyvenin bu yıl üreticisini sevindirdiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, “Bahçede dalında kilosunun fiyatı 3 liradan satıldı. 3 tanesi bir kilo ağırlığında. Yani tanesinin fiyatı 1 lira geliyor. Bu önemli bir kazançtır” dedi.
Şifa kaynağı bu meyvenin taze olarak tüketilebildiği gibi kurutulduğuna da değinen İl Müdürü Göktekin, “Yapısı gereği çabuk bozulduğu için kurutma işlemine tabi tutularak raf ömrü uzatılıyor. Bu sayede katma değeri yüksek bir ürüne dönüşmekte hem de uzun zaman içerisinde pazarlanabilmektedir. Kurusunun kilo fiyatının toptan olarak ortalama 35 lira ile 40 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor” diye konuştu.
İlin ekonomik çağına girmiş 139 dekar alanda 630 tonluk bir verime sahip olduğuna değinen Göktekin, “Dağıtacağımız fidanlarla birlikte bu alan ikiye katlanacak ve önümüzdeki yıllar projeksiyonu ile 500 dekara ve nihayetinde hedefimiz olan bin dekar alana ulaşmayı arzu etmekteyiz. Ayrıca tespiti yapılan bir zararlısı ya da hastalığı söz konusu olmadığından mücadele metotlarının hiçbirine ihtiyaç göstermediği içinde ekonomik bir ürün” şeklinde konuştu.
(MÇ-SLH-E)
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