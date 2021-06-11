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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı

Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı

drone ile çilek tarlası havadan ve karadan köylülerin çilek toplarken görüntüleri

Hastalık Yaşlı Kadın Fabrika Köylü Kadın Çilek Hasadı 

-köylü kadınla röportaj
-çilekler kovalara toplanırken görüntü
-yaşlı kadının tarlada gençliğini hatırlaması röportaj
-çileklerin bitki hastalıklarına karşı ilaçlanırken görüntü

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın dağ ilçelerinde vatandaşlar imece usulüyle çilek topluyor. Dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde çilek hasadına başlandı. Dağ ilçelerinin gelir kaynağı olan çilek bu sene de büyük talep görürken, fabrikalara toptan satışlar başladı.
Yediveren çeşidi olarak rağbet gören dağ çileği geçen yıl 5 liradan toptan, perakende ise 10 liradan satılırken, bu yıl toptan 6,5 lira, pazarlarda 15 liradan satılıyor. Orhaneli’nin Söğüt Mahallesi'nde imece usulü toplanan çilek tarlasında çalışan Ferice Tezcan, "Çileğimiz yediveren çeşidi olup bu yıl toptan olarak 6,5 liraya satılıyor. Kasım ayına kadar yaklaşık 5 ay her hafta toplayacağız. Yiyenlere afiyet olsun" dedi.
Ailenin en büyük ferdi 95 yaşındaki Vasfiye teyze de çilek toplamaya gelirken, "Çalışırken gençliğimi hatırladım" dedi.
Dağ ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, hasat zamanı komşularıyla anlaşarak bir gün bir tarlada, bir gün başka tarlada birbirlerine yardım ederek imece usulüyle çilek topluyor. Önümüzdeki günlerde çilek alım fiyatlarının biraz daha artması bekleniyor. Tarlada toplanan çilekler alıcı ve nakliyeciler tarafından fabrikalara ulaştırılırken, reçel, şurup, dondurma ve daha bir çok alanda işlenerek tüketicilere sunuluyor.
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