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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması çiftçileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması çiftçileri sevindirdi

Buğday tarlasından görüntü

Tarım Efes Kıraç 

-Özgür Mutlu Çamur'un açıklaması
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklamasını ve kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin kredi borçlarının ertelemesini Niğde’de sevinçle karşıladı. Aktaş beldesinde 300 dekar alanda hububat ekimi yapan Özgür Mutlu Çamur, bu yıl kuraklığın çiftçiyi çok kötü etkilediğine söyledi.

Cumhurbaşkanının verdiği destekle hububat fiyatlarının yükselmesinin kendilerine rahat nefes aldıracağını belirten Çamur, "Alım fiyatları yüksek olursa nefes alma şansımız olacak. Kıraç yerlerde hububat yandı. 300 kilogram ürün aldığımız kıraç yerden 150 kilogram ürün anca alacağız. Kıraç yerlerde yarı yarıya rekolte düşecek. Açıklanan alım fiyatları bizi gerçekten çok rahatlatacak. Alım gücünün yükselmesi nefes almamızı sağlayacak" dedi.

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