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( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sonunda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık"-"Sadece iç piyasaya odaklananlar olumsuz etkilenirken, inovasyon ve argeye önem verenler salgını hafif atlattı ve müşteri yelpazesini genişletti"-"Türkiye pozitif büyüme çizgisi altına inmemiştir. İhracatın büyük katkısı var. İhracatta 169,5 milyar dolarla 4 milyar dolar üzerinde bir rakamla kapattık"-"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,6 ile oldukça yüksek düzeyde gerçekleşti. 87 bin 400'ü ihracatçı sayımız aştı" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.



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