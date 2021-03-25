Covid-19 sürecinde talep patladı, Sivas’ta üretip 70 ülkeye satıyorlar

-soğuk hava odaları detay

-firma yetkilisi röp.

-Fabrikadan detay



( SİVAS -ÖZEL)- Covid-19 sürecinde insanların gıda stoku için ihtiyaç duyduğu soğuk hava depoları, Sivas’ta yerli üretim yapan bir firma tarafından Avrupa’da kinin yarı fiyatına üretilip 70 ülkeye satılıyor. SİVAS



- Covid-19 sürecinde insanların gıda stoku için ihtiyaç duyduğu soğuk hava depoları, Sivas’ta yerli üretim yapan bir firma tarafından Avrupa’da kinin yarı fiyatına üretilip 70 ülkeye satılıyor. Covid-19 sürecinde gıda stoku yapmak isteyenler, kolay kurulabilen ve daha az yer kaplayan soğuk hava depolarına yöneldi. Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan bir firma yüzde 80’i yerli üterim olan, 10 dakikada kurulabilen soğuk hava odasını yurt dışındaki benzerlerinin yarı fiyatına üretti. Yaklaşık 2 metre genişliğe, 2 metre 30 santimetre yüksekliğe sahip olan 10 metre küp hacime sahip soğuk hava odaları, firma tarafından Dünya’nın farklı noktalarında 70’den fazla ülkeye satılıyor. Firma yeni geliştirdiği ve 10 dakikada kurulan ürünüyle de Avrupa pazarına hakim olmayı planlıyor. Covid-19 sürecinde soğuk hava odalarına talep arttı Firma yöneticisi Kürşad Korkmaz, Covid-19 sürecinde insanların gıda stoku için soğuk hava depolarına ihtiyaç duyduklarını belirterek “Covid-19 süreciyle birlikte tüm dünyada insanlar en doğal ürünü bir şekilde depolama ihtiyacı duydu. Bizim bu odamız da bu ürünlerin muhafazasıyla ilgili alanlar oluşturdu. Ürünlerimize bu süreçte rağbet arttı. Avrupa’da 50 bin ile 100 bin arasında modüler soğuk hava deposu pazarı var. Biz ülkemizde 2 bin seviyelerinde ilerliyoruz. Bu ürünle birlikte inşallah bizde tüm dünyaya binlerce adet göndermeye talibiz. 70’in üzerinde ülkeye ürünlerimiz gidiyor. Avrupa kısmında biraz daha hareketliyiz. Almanya’dan, Belçika’dan Fransa’dan, İngiltere’den ve Amerika’dan dahil Afrika ve Asya’da ülkelere ulaştırıyoruz” dedi.

Avrupa’dakinin yarı fiyatına satıyor Korkmaz, yüzde 80’i yerli üretim olan modülerin soğuk hava odalarını Avrupa’dakinin yarı fiyatına yurt dışına sattıklarını belirterek “Şuan yine dünya da ayrıcalıklar oluşturduğumuz ürünlerden bir tanesini tamamladık. Bu ürün modüler soğuk hava deposu, çok kolay ve pratik kurulabilen, kullanım alanı geniş, evlere kadar giren, ürünlerin muhafazasında insanlara hitap edebilen bir ürün geliştirdik. Bu ürünün benzerler Avrupa’da rakamsal olarak daha pahalı. Biz Sivas’ta Anadolu’da üretim yapıyoruz, ürünlerimizi genel hattıyla yerli üretim ürünlerle tamamlıyoruz. Tamamladığımız ürünleri de dünyanın farklı yerlerine ulaştırıyoruz. Şuan soğutma grubunun kompresörleri hariç diğer kalan kısımların tamamı yerli üretim. Yüzde 80 yerli üretim ürünlerimiz dünyaya dağılıyor. Bu ürünün benzerleri yurt dışında daha pahalı özellikle Avrupa’da bir tane modüler derin dondurucumuz yurt dışında 3 bin Euro civarındayken biz bunu 1 bin 500 Euro civarına tekrar yurt dışına satabiliyoruz” dedi.





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