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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Covid-19 ile birlikte zeytinyağı sabunu yurt dışında ilgi görüyor

Covid-19 ile birlikte zeytinyağı sabunu yurt dışında ilgi görüyor

Zeytinyağı sabun satış mağazası detay

Yurt Dışı Zeytinyağı İmalathane 

-Parya Sayit röportajı
-zeytinyağı sabun üretimi (Arşiv)

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Covid-19 pandemisi ile birlikte hijyen ön plana çıkarken binlerce yıldır insanoğlunun hijyen için kullandığı geleneksel yöntem ile yapılan zeytinyağı sabununa ilgi her geçen gün artıyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde imalathaneler özellikle yurt dışından gelen talepleri gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Covid-19 pandemisi bütün dünyayı etkisi altına alırken binlerce yıldır hijyen için kullanılan ve geleneksel yöntemler ile üretilen zeytinyağı sabunu büyük ilgi görüyor. Edremit ilçesinde bir çok üretim merkezi talepleri karşılamakta zorlanıyor. Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun talep gören en doğal hijyen maddesi olarak tanımlanan zeytinyağı sabunu ile ilgili bilgi veren zeytinyağı sabunu üretimi yapan bir şirketin yetkilisi Parya Sayit “Son dönemlerde Covid-19 ile birlikte zeytinyağlı sabuna ilgi arttı. Özellikle geleneksel yöntem ile elde edilmiş sabunlara yurt işi ve yurt dışından taleplerimiz çoktur. Yurt işi siparişlerimizden sonra yurt dışından da taleplerimiz artmaktadır. Yoğunluk ile üretim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt dışından gelen siparişlerimizi cevaplamak için yoğun bir çalışma yapıyoruz” dedi.

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