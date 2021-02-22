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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ÇORUM - Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni - detaylar

ÇORUM - Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni - detaylar

- Kırkdilim mevkinden görüntü - Bölgedeki tünel girişleri - İş makineleri - İnşası devam eden tüneller - Tünellerin içinden görüntülerÇORUM - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum 'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla bugün yapılacak.

Güzergah Lyon Gesi 

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