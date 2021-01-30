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30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çin'e ve ilk kez Rusya’ya giden ihracat treni Kayseri'de

Çin'e ve ilk kez Rusya’ya giden ihracat treni Kayseri'de

Trenlerden görüntü

Dera Başkent 

-Drone görüntüsü
-Detaylar

( KAYSERİ -DRONE) KAYSERİ

- Türkiye’den Çin’e ve ilk kez Rusya'ya gidecek olan bor yüklü ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı. Ankara Gar'ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla uğurlanan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e yapılan Bor ihracatındaki ilk treni ve Türkiye ile Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı. Kayseri Tren Garı'nda bir süre mola veren trenler, daha sonra istasyondan ayrıldı.
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