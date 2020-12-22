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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Çin'e giden ikinci ihracat treni Sivas'ta

Çin'e giden ikinci ihracat treni Sivas'ta

-trenin gelişi detay

Buzdolabı Tren İstasyonu Vagon Yük Treni İhracat 

--tren gelişi drone detay
--trenden detay

( SİVAS - DRONE)- Türkiye’den Çin'e giden ikinci ihracat treni, Sivas’taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı SİVAS

- Türkiye’den Çin'e giden ikinci ihracat treni, Sivas’taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan ilk ihracat treninin, toplam 8 bin 693 kilometre yol katedip, 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaştığı bildirilmişti. Türkiye'den Çin'e giden ikinci 42 vagonlu yük treni de bin 400 adet buzdolabı yüküyle geçtiğimiz gün İstanbul’dan yola çıktı. ikinci ihracat treni, saat 17.00 sıralarında Sivas’taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı. İhracat treni yaklaşık 30 dakika süren işlemlerin ardından, Çin'e gitmek üzere Kars'a hareket etti. (VK-GF-
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