Çin’e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı

-- Tren gidişinden detaylar

-- Erzurum Garı'ndan detaylar



( ERZURUM ) - ERZURUM



- Türkiye'den Çin'e 12 günde gidecek olan MDF kaplı levha yüklü iki tren Erzurum’a ulaştı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nden yola çıkan ve Çin'e gidecek olan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levhaların yüklü olduğu 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı. Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki tren 12 gün içerisinde Çin'e ulaşması planlanıyor. 2 gün önce Kocaeli’nden hareket eden trenler öğlen saatlerinde Erzurum Garına giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin'e gitmişti. Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak. 41 vagonlu 2 tren Erzurum’da mola verdikten sonra hareket ederek Kars Garına doğru hareket etti. (ST-)

