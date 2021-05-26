Çin’e gidecek ihracat trenleri Kars’ta

-Trenin gar binasına girmesi genel ve detay görüntüler



( KARS ) KARS



- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nden yola çıkan ve Çin'e gidecek olan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levhaların yüklü olduğu 2 ihracat treni Kars’a ulaştı. Kars Tren Garı’na gelen ihracat trenleri, buradaki lojistik işlemlerinin ardından yarın sabah erken saatlerde Gürcistan’a hareket edecek. Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki tren 12 gün içerisinde Çin'e ulaşması planlanıyor. 2 gün önce Kocaeli'nden hareket eden trenler akşam Kars Garına giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin'e gitmişti. Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak. KRS-

