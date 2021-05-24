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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çıldır 20 çiftçi ile 200 dönüm sılajı ekimi projesi

Çıldır 20 çiftçi ile 200 dönüm sılajı ekimi projesi

ekimden görüntü

Tarım Mısır Trol 

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( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Çıldır ilçesinde devlet destekli mısır sılaj ekimi yapıldı.Çıldır Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklaşa başlattıkları proje kapsamında mısır sılajı ekimine başlandı.Yüzde 75 tohum destekli projede ilçe tarım yetkilileri denetimde ekimi, ilaçlaması, sulaması ve hasat dönemi yapılacak.Proje kapsamında 20 üretici ile 200 dönüm mısır silajı ekimi gerçekleştirilecek.İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli ekipten Ziraat Mühendisi Fatih Bakırcan ve mesai arkadaşları ile birlikte 20 çiftçinin tarlasına gidilerek ekimleri kontrol ediyor. Bakırcan, yapılan proje ile bölgedeki kaba yem ihtiyacının karşılanması için yapılan proje ile olumlu bir hasat döneminin olmasıyla önümüzdeki yıl bu rakamın arttırılacağını beyan ederek, mısır sılajı ekiminden hasat dönemine kadar tüm kademede çiftçinin yanında olup destekleyeceklerini ifade etti.
Tarlasının ekimi yapılan Çıldırlı çiftçi Reşat Vural da yapılan proje için Çıldır ilçe Kaymakamlığına ve İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek “Yapılan proje ile ilk defa ekilecek olan mısır sılajı ekimi başarı ile sonuçlanır ve iyi bir hasat dönemi olursa çiftçi ekonomik açıdan rahatlayacağı ve yem sorununu da çözmüş olacak” dedi.

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