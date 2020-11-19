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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı

CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı

Fuardan genel görüntüler

Sahra Hastanesi Teknoloji Güzellik Fuarı Sağlıklı Yaşam Ziyaretçiler 

-Cilt bakımı yaptıran kişilerin görüntüsü
-Vali Süleyman Elban röportaj
-Kurdele kesilmesi
-Ümran Dayal röportaj
-Şenel Pektaş röportaj
-Detaylar

( ADANA )- Adana’da 2. Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı- 4 gün sürecek fuarda 100'e yakın firma yeni geliştirdikleri ürün ve koleksiyonları sergileyecek ADANA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu” dediği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı açıldı.Uzmanlar, yerli ve yabancı doktorlar, kozmetik ve renkli makyaj uzmanları, güzellik ve bakım profesyonellerinin katılımıyla yeni ürün, yöntem ve ekipmanların tanıtılacağı fuarda estetik, kişisel bakım ve sportif uygulamalar yer alacak.Fuarın açılışında konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, gelişen ve değişen dünyada güzellik, kişisel bakım ve sağlıklı yaşamın daha fazla önem kazandığını, insanların bu alanlara daha fazla vakit ile imkan ayırdığını belirterek, “Tüm dünyayı saran pandemi sürecinde böyle bir fuarı yapmayı düşünmek, böyle bir fuarı yapabilmek büyük bir cesaret ve başarı örneği. Hem bu sektörde çalışan binlerce insana hem de diğer sektörde çalışan birçok insan için moral ve güç kaynağıdır. Bu fuara o yüzden herhangi bir fuar gözüyle bakmayınız. Türkiye’nin en güzel insanlarının yaşadığı şehirde ismiyle de bir güzellik fuarı yapıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve Vali Elban ile birlikteki açılışa katılanlar stantları ziyaret etti.Fuarda cilt gerdirme işlemi yaptıran Ümran Dayal, “En yeni teknolojilerle çalışıyoruz ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.
Cilt germe işlemi yapan Şenel Pektaş ise yoğunluğun ilk güne rağmen güzel olduğunu söyledi.

4 gün sürecek fuarda 100'e yakın firma yeni geliştirdikleri ürün ve koleksiyonları sergileyecek.
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