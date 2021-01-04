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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çevirme siyah zeytin büyük rağbet görüyor

Çevirme siyah zeytin büyük rağbet görüyor

Zeytin yapılması detayları

Salar Müstesna Zeytin Yağı Gesi Katkı Maddesi 

-Murat Küçükçakır röp
-detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin işleme mevsimi ederken, tamamen doğal fermente sistem ile yapılan çevirme siyah zeytinler büyük rağbet görüyor. Bu çevirme siyah zeytinlerin lezzet sırrı ise pamuk ipliğine bağlı. Edremit bölgesinde yağlık cinsi ağaçlardan özenle toplanan siyah zeytinler, zeytin işleme tesislerine özel kasalarda getiriliyor. Burada seçmeden geçen zeytinler özel bir yöntem ile çevirme siyah zeytin olarak işleniyor. Hatasız siyah zeytinler özel teneke ambalajlara konulduktan sonra bir miktar tuz, yeteri kadar zeytin yağı ve sirki ile fermantasyon işlemi için karıştırılıyor. Burada önemli olan fermantasyon sırasında çıkacak gazların tahliyesini sağlamak için ise kapakların ağzı belli bir ölçüde pamuk ipliği sıkıştırılarak kapatılıyor. Böylece zeytinler ideal ortamda 10 günde bir çevrilerek 6 ay boyunca kapakları açılmadan sağlıklı bir şekilde fermante ediliyor. Çevirme siyah zeytin hakkında bilgi veren Ferhatoğlu Zeytincilik Genel Koordinatörü Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır “Teneke çevirme dediğimiz siyah zeytin işleme şeklidir. Öncelikle biz Edremit Körfezinden ve Edremit Körfezinin müstesna bir çeşidi olan Edremit yağlık çeşidini üretiyoruz. Kendisine has rahiya ve tadı olan bir çeşittir, işleme şeklidir. Bunda tarlalardan elde ettiğimiz zeytinleri tek tek seçerek, kusurlu olanları ayırıyoruz. Tamamen boncuk gibi, hatasız zeytinleri tenekelerimizin içerisine belli miktarda tuz, zeytin yağı ve sirke koyarak, başka hiçbir katkı maddesi koymadan işliyoruz. Bu tenekeler içerisine koyduğumuz zeytinleri tenekeleri çevirerek yaklaşık 6 ay doğal fermantasyona tîbi tutuyoruz. 6 ay sonra sofralarımıza sunacak hale getiriyoruz. Bu tada alışan bir tüketicimiz hiçbir zaman başka bir çeşidi tercih etmiyor. Türkiye’nin her yerinden siparişler alıyoruz.” (EME-MŞ)
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