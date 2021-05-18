ÇAYKUR yaş çay alım kampanyasını törenle başlattı

-Genel Müdürün fabrikada çayları kontrolü

-Duanın yapılması

-Açıklama



( RİZE ) RİZE



- Çay işletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, dün itibariyle açılan 2021 yılı yaş çay kampanyası hakkında konuşarak “Kendi üreticimiz topladığı için bu üründen de kaliteli kuru çay üreteceğiz. Bu sene ki sloganımızda kalite olmazsa olmazımızdır” dedi.

2021 yılı yaş çay sezonu dün itibariyle açıldı. ÇAYKUR’a ait Rize merkezde bulunan Cumhuriyet Çay Fabrikası'nda dualar ile gerçekleşen törenle kampanyanın açıldığını duyuran Genel Müdür Yusuf Ziya Alim “Dün itibari ile kampanyayı açtık. Önceki yıllarda genelde doğudan Kemalpaşa, Hopa tarafından başlayıp buraya doğru gelirdi. Bu sene Kemalpaşa ile Kalkandere arasında hiçbir fark yok. Kemalpaşa ile Kalkandere çay aynı olgunlukta. Şuanda tün üreticilerimiz çay toplayabiliyor. Dolaştığımız tüm yerlerde çayın kaliteli olması gerektiği konusunda bilgi alışverişi bulunuyoruz. Uyarılar yapıyoruz. Bu sene tüm üreticiler aynı zamanda bahçeye girdi. Bir tek fark önceki yollarda özellikle yabancı ülkelerden gelenler bahçeye giriyordu. Bu sene ya imece usulü yada Kendi ailesiyle birlikte çay toplamaya başladı.

Aile tarımını tekrardan hissediyoruz. Buda ekonomik anlamda işçiye gidecek ücretin kendi cebinde kalacağını gösteriyor. Tabi bunun yanında bizim için en önemli olan şey kalite. Yabancı işçiler ile toplandığı zaman kalitede bozukluk oluyordu. Hem bitki sıkıntıya gidiyordu. Hem de çayın kalitesi bozuluyordu. Bu anlamda bizatihi kendi üreticimiz topladığı için bu üründen de kaliteli kuru çay üreteceğiz. Bu sene ki sloganımızda kalite olmazsa olmazımızdır. Üreticilerimize ve eksperlerimizle özellikle çay bezlerin açılacağını ve kaliteyi kontrol etmelerini istiyoruz. Bu sene kaliteden ödün vermeyeceğimizi açık açık bildiriyoruz” ifadelerini kullandı. Kuru çaya gereken zammın yapılması ve bu sayede de ÇAYKUR’un zarar açıklamasının önüne geçileceğini dile getiren Alim “Kuru çay ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bilançomuzun da zarar kaydetmemiz için bu anlamda da maliyetin altında düşmemek için gereken kadar zammı da yapmamız gerekir. Şu anda depolarımızda 38 bin ton konvansiyonel kuru çayımız ile 16 bin ton organik kuru çayımız toplam 50 bin ton çayımız var” dedi.

"Üreticinin bir sürümde hiç olmazsa 10-15 gün çay toplaması lazım" Çay üreticilerinin çay bahçelerine girdiğinde hızlı hızlı toplayıp satmamaya çalışması konusunda uyarıda bulunan Alim “ÇAYKUR'un kapasitesi günlük 9 bin tondur. Bundan daha fazla aldığımız her 1 kilo çayı ya yakacağız yada dökeceğiz. Milli servete zarar veremeyiz. Geçen sene bir gün stoklu gittik. Buradaki kota ve kontenjan olayı kapasite ile ilgili bunu geçtiğimiz zaman ister istemez kota ve kontenjan işlemleri devreye giriyor. Şu anda 100 kilo kontenjanla alıyoruz. Bunun sebebi ise kaliteden ödün vermemek için kişi bir günde 5-10 ton çayı toplayıp sarmaya çalışıyor. Bende üretici olarak bir günde bitirmek isterim ama herkes bitirmek isterse, ister istemez kota kontenjan meselesi gündeme geliyor. Amacımız kontrol edebileceği kadar çayını toplayıp satsın. Üretici bir sürümde hiç olmazsa 10-15 gün çay toplaması lazım” diye konuştu.

(HFD-ÖS-Y)

