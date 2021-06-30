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( RİZE ) - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim: "ÇAYKUR ilk sürgünde üreticiden 314 bin 500 ton yaş çay aldı" RİZE



- 17 Mayıs’ta açılan 1. sürgün yaş çay kampanyasının sona ermesinin üzerine ilk sürgünü değerlendiren Çay İşletmeleri Genel Müdürü (ÇAYKUR) Yusuf Ziya Alim “Bu yıl mayıs ayında 314 bin 500 ton yaş çay alarak 33 günlük bir sürede çayı bitirmiş olduk” dedi.

ÇAYKUR’un zaman zaman günlük çay işleme kapasitesinin üzerine çıktığını dile getiren Alim “Bizim günlük kapasitemiz 9 bin 50 tondur. Bunun haricinde alacağımız her bir kilogram çay için ya kapasiteyi zorlayacağız ya çayı dökeceğiz ya da yakacağız. Biz çayı yakmadan ve dökmeden bunu işlemeyi birinci sürgün döneminde başardık. Hatta ikinci ve üçüncü günlerden itibaren aldığımız yaş çay 11 bin ve 12 bin ton civarında oldu. Ancak biz bunu bir gün ötelemeyle hem üreticiyi zorlamadan hem de çayı da muhafaza ederek tamamını işemiş olduk. Bu anlamda hiç bir sıkıntı yaşanmadı” ifadelerini kullandı. 2021 yılının ilk 6 ayında ÇAYKUR’un 80 bin ton kuru çay sattığını, fakat kendilerinin de bu rakamı yeterli bulmadığını dile getiren Alim “15 Mayıs itibariyle satmış olduğumuz çayda 58 bin ton. Satışlarımızı kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Hiçbir çayda olmayan çay kalitemiz var diyoruz. Bugün itibari ile 80 bin ton kuru çay satışımız gerçekleşti. Didi soğuk çayda da ise 42 milyon litre satışımız oldu. Burada da yıl sonu hedefimiz 100 milyon litreyi aşmak. Mayıs ayında 123 bin 715 ton yaş çay aldık. Bunun karşılığında ise 468 milyon 155 bin lira ödemeyi de birkaç gün içinde yapmış olacağız. Haziran ayında ise 190 bin 785 ton yaş aldık. Bunun da karşılığında ise 738 milyon lirayı ise olan ödemesini temmuz ayının sonun kadar yapmış olacağız. Birinci sürgün döneminde toplam 314 bin 500 ton yaş çay aldık. Bunun karşılığında ise üreticilere 1 milyon 206 bin 155 lira ödeme yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

(HFD-ÖS-Y)

