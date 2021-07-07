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ÇAYKUR Detoks çayını piyasaya sürdü
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÇAYKUR Detoks çayını piyasaya sürdü

ÇAYKUR Detoks çayını piyasaya sürdü

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( RİZE )- ÇAYKUR'dan Detoks hamlesi RİZE

Hastalık Diyetisyen Selenyum Şifa Deposu Yeşil Çay 


- ÇAYKUR vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesi ve vücuttan atılması için Matcha Detoksu’nun 30 günlük paketini piyasaya çıkardı. Son zamanlarda oldukça popüler olan ve adından sıkça söz ettiren matcha sadece çay olarak değil smoothielerde, pastalarda, keklerde, kahvelerde de karşımıza çıkmaya başladı.
Rize’de yetişen çayın sadece bir çeşidi olan ve yeşil çay pudrası olarak da adlandırılan matcha çayı, A, C, E, K ve B vitaminlerini içerisinde barındırırken, aynı zamanda çinko, selenyum ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengin. Zayıflamak isteyenlerin de vazgeçilmezi olan ve diyetisyenlerin ısrarla önerdiği matcha çayı, yeşil çaydan üretilmesine rağmen daha yüksek antioksidan ve kafein içeriyor. Kolesterolü de düşüren matcha çayı akciğeri koruyor, odaklanmayı arttırıyor, hafızayı güçlendiriyor, kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kansere karşı koruyucu etki taşıyor. ÇAYKUR şifa deposu olarak anılan Matcha Çayı’nın ardından metobolizmanın hızlanmasına ve güçlenmesine yarayan 30 Günlük Matcha çayı detoksunu piyasaya sürdü. Sebepsiz baş ağrıları, yorgunluk, kendini kötü hissetmek, solgun ve bozuk bir cilt, sindirim sistemi bozuklukları, uyku düzensizlikleri gibi bir çok önemli rahatsızlığın önüne geçen Matcha çayı aynı zamanda zayıflamak isteyenlerinde göz bebeği oldu. 30 günlük program olarak piyasaya sürülen detoks çayı içerisinde ki özel bardağı ile de dikkat çekiyor. (HFD-ÖS-Y)
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