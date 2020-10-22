ÇAYKUR, artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak

-Genel Müdür Vekili Açıklama



( RİZE )- ÇAYKUR tarafından 2 ay içerisinde faaliyete sokulacak olan ekstrakt fabrikası ile çay çöpü ekstrakt (Bitki özü) olarak piyasaya kazandırılacak RİZE



- ÇAYKUR üreticisinden aldığı yaş çayı işledikten sonra geriye kalan çöpünü yeni kurduğu ekstrakt (bitki özü) fabrikasında değerlendirecek. ÇAYKUR Genel Müdürü Vekili Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR tarafından Rize’nin Kalkandere ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptırılan ekstrakt fabrikasını ziyaret ederek bir dizi incelemede bulundu. 2 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanan ekstrakt fabrikası ile ÇAYKUR’un üreticiden aldığı yaş çayı işledikten sonra kalan kısmını değerlendirecek. Böylelikle gübre yapma bahanesi ile bazı vatandaşlar tarafından alınan ve içerisine katkı maddesi karıştırıldıktan sonra çay olarak piyasaya sürüldüğü gerekçesi ile fabrikalardan çıkışı ÇAYKUR tarafından geçtiğimiz yıl yasaklanan çay çöpü piyasaya farklı ürünlerle kazandırılmış olacak. Kurulan ekstrakt fabrikasının faaliyeti ile ithalatın azalacağını ve DİDİ’nin de ekstrakt maliyetinin azalacağını dile getiren Alim “7 bin 500 metre karelik kapalı alanımız var. Bunun yüzde 75’i ambar olarak kullanılacak. Son teknoloji bir ekstrakt ünitesi. Yıllardır çayın atıkları boşa giderdi. Bundan böyle yıllık 10 bin ton gibi bir kısmı burada kullanılacak karşılığında ekstrakt elde edilecek. Genelde hep ithaldir, yurt dışından geliyordu. Bu şekilde kendi çayımızın ekstraktını kendi tesislerimizde üretmiş olacağız. Ayrıca yabancı ekstraktlara para vermeyeceğiz, hepsini burada çözmüş olacağız. Yine atık olarak fabrikalarımızın bahçelerindeki o keşmekeşlikten kurtulmuş olacağız. Ayrıca bunu değerlendirmiş olacağız. DİDİ soğuk çayımızın ham maddesi de burada üretilecek. Ondan da maliyet olarak az da olsa kurtulmuş olacağız. Gerekirse ihracatını da yapacağız. Kapasite arttırma ünitelerimiz de hazırdır. Gerekirse daha fazla ekstrakt üretme ünitelerimiz de olacak” ifadelerini kullandı. Kurulan tesisin 50 milyon liraya mal olduğunu ve çok sayıda kişiyi istihdam edeceğini sözlerine ekleyen Alim “Tesisin 1-2 yıllık bir mazisi var. 50 milyon gibi bir paraya mal olacak bize. İnşallah hem bölgemize hem ÇAYKUR’a güzel bir katkı sağlayacak. Ayrıca tam olarak faaliyete geçtiği zaman içeride teknik ve idare olarak 75 kişi çalışacak. ÇAYKUR’dan atıkları almak için de 100 civarında insan istihdam edilecek. Bölgeye güzel bir katkısı olacağını düşünüyoruz ayrıca ekonomiye de katkısı olacak. 1-2 ay içerisinde faaliyete girecek. Her şey hazır olduğu için hatta lifleri buraya aldık. Mayıs ayına kadar işlenebilecek lif şuan burada var. Rize Belediyemiz yine burada mangal kömürü üretim tesisi ve elektrik üretim tesisi yapacak. Geriye kalanını da ona vereceğiz. Tamamıyla çay çöplerimizi ekonomiye kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.





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