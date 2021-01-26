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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Çarşamba Ovası’nda marul yüz güldürüyor

Çarşamba Ovası’nda marul yüz güldürüyor

Marul serasından genel görüntü

Cezbe 

-Marullardan yakın detaylar
-Hilmi Karaca röportaj
-marul keserken detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da örtü altı üretiminin yüzde 65’ine yakının yapıldığı Çarşamba ilçesinde marul üreticisinin yüzü gülüyor. Çarşamba’da yaygınlaşan seracılık faaliyetleri üreticisini memnun ediyor. Alternatif ürün olarak üreticinin yöneldiği kış sebzesi marulun sera üretiminde daha çok tercih edilirken getirisinin fazla olması çiftçileri cezbediyor. Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Damlataş Mahallesi’nde seracılık işiyle uğraşan Hilmi Karaca, "Seracılık işini 1992 yılından beri yapıyorum. İlk zamanlar ağaç seralarından başladık. Antalya 5 sene kaldım ve orada sebze yetiştirdim. Sonra Çarşamba'ya geldim ve serayı kurdum. Şu anda 8 dönüm arazide bir ekim yapıyorum. Bu seraya domates, diktim, sebze yaptım. 100 bin TL masraf ettiysem 80 bin TL kazandım, geri kalanı cebimden kattım. Hiçbir şey anlamadım. Borç vereceğim yerde borcumu devamlı çoğaltım. 2 seneden beri yeşilliğe döndüm. Allah'a şükürler olsun. İşçinin parasını peşin veriyorum. Kendi işimi kendim görüyorum. Marul da şansıma güzel para ediyor. Her yönüyle güzel. Malı güzel yapınca satmada hiç bir sıkıntı olmaz. Fiyat durumları güzel. 1 buçuk ile 2 buçuk lira arasında verdiğimiz oluyor" dedi.
Sera sahibi Hilmi Karaca, 8 bin metrekarelik alanda yetiştirilen maruldan ortalama 60-70 bin TL’lik satış yaptığını sözlerine ekledi. (FAU-SLH-
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