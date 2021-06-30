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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çankırı'da 1 tonluk 'Paşa' alıcılarını bekliyor

- Çankırı'da 1 tonluk 'Paşa' alıcılarını bekliyor

1 tonluk paşa detay

Hayvancılık Hayvan 

-besici metin kantar röp

( ÇANKIRI )- Hayvan pazarının en büyüğünü araba ile takas etmek istiyor ÇANKIRI

- Çankırı'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazara indirilen 'Paşa' isimli tosun, alıcısını bekliyor. Kurban Bayramına az bir süre kala hayvan sahipleri kurbanlıklarını pazara indirdi. Pazar yerlerinde en çok dikkati büyük hayvanlar çekiyor. Çerkeş ilçesinde besicilik yapan Metin Kantar'ın yetiştirdiği tosun da ilgi gördü. Çerkeş Hayvan Pazarında bulunan 1 ton ağırlığındaki kurbanlık tosun 26 bin liraya alıcı bekliyor. Besici Metin Kantar, "Çocukluğumdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. 1 tonluk hayvan ismi paşa. Hayvan pazarının en büyüğü 26 bin lira istiyorum. Ahırımda da böyle büyük hayvanlarım var. Benim hoşuma gidiyor. Doğal yemlerle besliyorum. Simental cinsi hayvan. Arabaya ihtiyacım var arabayla takas edebilirim. 3 yıldır hayvan bende. bundan büyükleri de var" dedi.
(HÇ-KA
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