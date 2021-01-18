Çanakkale’de balık fiyatları el yakıyor

-balıkhaneden detay

-balıkçı volkan kaşıkçı ile röp

-balıkçı hasan doğuştürk ile röp

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( ÇANAKKALE ) -- Hamsiden sonra sarıkanat ve çinekop fiyatları da arttı ÇANAKKALE



- Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nda 10 günlük hamsi avlanma yasağının ardından bu süre 28 Ocak’a kadar uzatılınca diğer balık fiyatları da artışa geçti. Kilosu 25-30 liradan satılan hamsi 40 liradan alıcı bulurken, 40-50 liradan satılan çinekop ve sarıkanat ise 90-100 lira arasında satılıyor. Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar hamsi popülasyonunun tehlikeye girmesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kilosu 25-30 liradan satılan hamsi, 10 günlük avlanma yasağının uzatılmasının ardından 40 liraya yükseldi. Bu yükseliş diğer balık fiyatlarına da yansıdı. 40-50 lira arasında satılan çinekop ve sarıkanat 90-100 liraya yükseldi. “Taze hamsinin fiyatı 15 gün daha 40 liradan aşağıya düşmez” Çanakkale’deki balık tezgahlarında çeşit çok olsa da miktarda azlık yaşanıyor. Kentte yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, “Tezgahlarda vatandaşın talebini karşılayacak balıklar var ancak fiyatlar biraz yüksek. Hamside biliyorsunuz yasak var. 25-30 liralardan fiyatı 40 liralara çıktı ama çeşitlilik gene de var. Diğer balık fiyatları da otomatik olarak artar. Şuanda hamsi çıkmadığı için piyasaya şoklu dondurulmuş hamsiler çıkıyor. Onların fiyatları uygun ama taze hamsinin fiyatı 10-15 gün daha 40 liradan aşağıya düşmez. Bu durum diğer balık fiyatlarını da illaki etkiler. Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için biri azaldığında diğerinin fiyatı da otomatikman artıyor. Mesela tekir 30-35 liraydı o bile 50 liraya çıktı” dedi.

Lüferin kilosu 170 lira Tezgahlarda bu yıl çok nadir görülen lüferin ise zamanı geçmek üzere. Kilosu 170 liradan satılan lüferin tezgahlarda az görüldüğünü belirten Kaşıkçı, “Lüfer durumu bitti denebilecek kadar azaldı artık. Bizim umudumuz vardı ama bu sene lüfer olmadı. Lüferin şuan kilosu 160- 170 lira arasında. Genel olarak balık fiyatları; hamsi 40, sardalya 30, tekir 50, çipura 50, levrek 70, kupa 30 liradan satılıyor” diye konuştu.

“Ege ve Marmara hamsisi ilgi gördü, fiyatlar arttı” Hamsi avlama yasaklarının belli dönemlerde yapılması gerektiğine dikkat çeken Balıkçı Hasan Doğuştürk, “Balığın kendini toparlayabilmesi için 10 günlük avlanma yasağı çok kısa bir süreydi. Bu durum 28 Ocak’a kadar uzatıldı. Doğru yapıldı. Bence biraz daha uzatılması bile gerekiyor. Hamsinin gerekli boya ulaşabilmesi için belirli bir zaman içerisinde bu yasakların yapılması gerekiyor. Fiyatların artışı söz konusu, Karadeniz’de hamsinin avlanmasının yasak olduğu için bu sefer ne oluyor? Bizim Çanakkale bölgesi olsun, Ege ve Marmara bölgesindeki hamsiler ilgi görmeye başladı.

Bu da otomatikman hamsi balığında fiyatın yükselmesine neden oldu” dedi.

Çinekop ve sarıkanat fiyatları arttı Çinekop ve sarıkanat balıklarının da fiyatlarının arttığını söyleyen Doğuştürk, “Çinekop balığını bolluk zamanında 40-50 liraya sattık. Şuanda 70-75’e yükseldi. İri boy dediğimiz sarıkanatları 60-70 liraya sattık şuanda ise 90 liraya yükseldi. Ocak ayının ortalarına geldik. Mevsim itibariyle genelde bu zamanlarda balık kendini yatak kısmı dediğimiz yerlere çekiyor. Bu nedenle balıkta azalma oluyor ve fiyatlarda da artış meydana geliyor” diye konuştu.

(UYC



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