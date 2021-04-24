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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı’ndan 'apartman' geçti

Çanakkale Boğazı’ndan 'apartman' geçti

Platformdan detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale İtalya 


- Çanakkale Boğazı'ndan 4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı bir römorkör geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti. Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Saat 09.00 sıralarında ‘Dur Yolcu’ ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen platform, İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Ege Denizi’ne doğru yol aldı. (UYC
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