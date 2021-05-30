Bursa’nın meşhur papaz eriği çiftçinin yüzünü güldürüyor

-Eriklerin toplanması

-Eriklerin hale getirilmesi ve indirilmesi

-Üretici Semih İçer röportajı

-Kabzımal Mehmet Avinç ve Emin Akın röportajı



( BURSA -ÖZEL-DRONE) BURSA



- Bursa’nın İznik ilçesinde meşhur papaz eriği hasadı başladı.

Bahçede kilosu 10 ila 15 lira arasında olan erik, bu sene çiftçinin yüzünü güldürdü. İznik'in Çakırca Mahallesi’nde meşhur papaz eriği hasadı başladı.

Birkaç gün önce hasadı başlayan ve 15 gün sürmesi beklenen papaz eriğinin kilosu bahçede 10 ila 15 lira arasında satılıyor. Başta İstanbul ve Ankara halleri olmak üzere Türkiye’nin her yerine ve yurtdışına da gönderilen eriğin, pandemi kısıtlamaların gevşetilmesi ile daha da pahalanması bekleniyor. Geçen yıla nazaran verimin biraz daha iyi olmasının sevindirici olduğunu belirten çiftçiler, bu durumun yer yer değişebildiğinin de altını çiziyor. Çiftçi, sezon bitene kadar eriğin bu fiyatlardan satılmasını bekliyor. Erik yetiştiricisi Semih İçer, “Tatlı papaz eriğinin 3-5 gün önce hasadına başladık. Bu sene bölgemizde rekolte yüksek. Eriklerin kalitesi iyi . Bu bölgenin eriği meşhurdur ve dünya çapında tanınır. Sulu, gevrek ve lezzetli olması ile bilinir. Fiyatlar bu yıl güzel başladı.

Üreticiyi memnun ediyor. 10 ila 15 lira arasında değişiyor. Yasaklar bizi biraz zorlasa da 1 Hazirandan sonra piyasanın daha güzel olacağını ümit ediyoruz. Bazı bölgelerde yanıklar olduğunu duyuyoruz. Orada tonaj kaybı oluyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Geçen yıl da güzeldi, ama bu yıl daha iyi. Bu durum bölge bölge değişiyor. Çakırca, Çiçekli köyleri taraflarında erikler güzel” dedi.

“Erik bu yıl 10 liranın altına düşmez” İstanbul Kadıköy'de kabzımallık yapan Mehmet Avinç, pandemiden dolayı bazı pazarların hafta sonu açılmadığını ifade ederek, “Meselâ buradaki kirazlar pazarlar açık olsa satılabilirdi. Çünkü buranın kirazı market değil, pazar kirazıdır. Erik dün 14-15 TL arasında satıldı. Bugün 12-13 TL’ye gidiyor. Ben dün 13 liraya erik aldım, halde 14 liraya sattım. Zarar etmedik, ama para da kazanmadık. Önümüzdeki günlerde pazarlar açılırsa hafta sonları daha iyi olur. Erik bu sene 10 liranın altına düşmez” şeklinde konuştu.



