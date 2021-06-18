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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Yeşil teknolojiler küresel çapta yeni ürünler ve piyasalar oluşturmak için ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor'

BURSA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Yeşil teknolojiler küresel çapta yeni ürünler ve piyasalar oluşturmak için ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor'

BURSA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil teknolojiler küresel çapta yeni ürünler ve piyasalar oluşturmak için ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor" - Salondan görüntüler - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşmasıBURSA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “ Bursa İş Dünyası ile Buluşma” programına katıldı.

Salar Teknoloji Piyasalar 

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